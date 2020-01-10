一個月加班149小時　北海道男公務員崩潰了

▲過勞死原因為由壓力引起的心臟病發作，或是長期疲倦所導致的中風致死。（示意圖／《ETtoday新聞雲》資料照，與本文當事人無關）

實習記者施怡妏／綜合報導

日本北海道一名24歲男性公務員鈴木雄大在去（2019）年7月突然自殺身亡，關於他的死亡調查結果出爐。他在生前一個月加班時數長達149小時，鈴木曾經反映過工作超時的問題，但沒有人理會，受不了如此巨大的壓力而選擇自殺。

綜合外媒報導，在北海道標津町負責旅遊觀光部門的鈴木雄大，負責的業務包含教育旅行以及辦活動，去年7月23日向老闆請假要去醫院，之後便聯繫不到他。隔日（24日）在橋下發現鈴木的屍體，警方認為他是自殺身亡，沒有留下任何遺囑，家人得知消息心痛不已。

根據調查的報告顯示，鈴木在去年的5月共加班45小時，6月加班53小時，然而在臨死前的一個月，加班時間約為149小時，長時間的工作造成身心靈上很大的負擔。去年4月部門的上司在職務異動之後，鈴木的工作量也跟著增加。在部門裡，鈴木常常受到主管的指責，加上業務繁忙過多，睡覺時必須要吃安眠藥才能入睡，在睡眠上出現問題。

鈴木的母親龍子痛心表示，「我認為加班的問題應該與工作傷害有關，這是一場人為災難，我希望負責人可以出來道歉。」標津町町長金澤瑛表示「對於鈴木的死感到很遺憾，我會會負起道德責任，改善現在的工作環境，防止類似的事情再次發生。」

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