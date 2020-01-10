「綠椅」多到嚇人！蔡英文鳳山造勢　號召20萬人「光復高雄」

記者吳奕靖、洪正達、孫于珊／高雄報導

終於來到選前之夜！民進黨總統蔡英文、副總統候選人賴清德10日在高雄鳳山打頭陣，舉辦造勢活動。放眼望去，整片綠色塑膠椅排好排滿，好不壯觀！連網路上知名韓粉「PC」也嘆為觀止！目前現場只有零星民眾進入，其餘都是工作人員在忙進忙出。

▲選前之夜！蔡英文、賴清德在高雄鳳山舉辦造勢活動，綠椅多到令人驚呼！（圖／記者洪正達攝）

蔡英文競選團隊號召20萬人「光復高雄、保衛台灣」！9日早上，位在鳳山的造勢現場早已「綠油油」一片，綠椅多到令人驚呼！以往都是直播國民黨活動的PC，當時到場「探聽敵情」也是嚇一大跳。

▲蔡英文號召20萬人「光復高雄、保衛台灣」！（圖／記者吳奕靖攝）

隨著造勢活動即將展開，今天現場準備得也更加完善，架起大大的標語「改革不能斷」、「民進黨會做事，票投14！」每張綠椅上也都擺了礦泉水及支持旗幟。此外，「中鋼後援會」也將到場力挺小英！

選戰倒數最後一天，蔡英文及賴清德將進行最後衝刺，今天從南到北，陸續在高雄市、台中市、新北市及台北市凱達格蘭大道舉行造勢活動，展現民進黨大團結氣勢。

▼「中鋼後援會」也將到場力挺小英！（圖／記者吳奕靖攝）

▼每張綠椅上都擺了礦泉水和支持旗幟。（圖／記者吳奕靖攝，下同）

►「快來！這裡跟選戰一樣重要！！！」

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