汽車安全零組件產品「銷售逆勢優異」！劍麟2019年營收46億元、年增8.8%

▲劍麟台北總公司。（圖／翻攝自Google Maps）

記者楊絡懸／台北報導

汽車零配件廠劍麟（2228）公布2019年12月合併營收為3.96億元，較2018年同期成長14.5%。劍麟指出，在汽車事業部持續挹注公司穩定成長的基礎，加上今年展家事業部業績成長，貢獻2019年全年合併營收為46.02億元，年增8.8%。

劍麟表示，2019年12月營收成長主要歸功於既有三大主力汽車安全關鍵零組件的產品保持良好的出貨表現，推升劍麟各生產基地的產能稼動率站穩高檔水準，兩大事業部齊步貢獻集團2019年度營收逆勢繳出年成長的優異成績。

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觀察各國政府對於車輛安全相關的法規日益趨嚴，以及消費者重視安全高效的車輛需求不斷增加，加上多家品牌車廠釋出將在2020年推出多款電動車、油電混合車等的新車問市，創造先進駕駛安全輔助系統（ADAS）相關供應商龐大的市場商機。

展望2020年，劍麟指出，積極擴大於汽車安全市場的占有率表現，除了鎖定利基型安全零組件產品擴充布局，專注既有汽車零組件產品品質、技術的優化及升級，也積極透過自有的金屬機加工及生產管理技術的優勢，切入客戶更多新產品合作計畫的可能性。

劍麟表示，目前已針對多項ADAS及電動車相關零組件產品與客戶進行討論及開發設計，以期隨著汽車事業部的業務觸角持續延伸，良好的訂單能見度能為整體營運注入新一波的成長活水。