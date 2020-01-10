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日本人來台必買「台灣LV」變搶手迷你悠遊卡　網友跑3間超商都買不到

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茄芷袋悠遊卡（左圖／翻攝自Ikulaoshi YouTube、右圖／翻攝自d1Choice官網）

▲在菜市場經常看到、超台味的茄芷袋，竟然也推出悠遊卡了！（左圖／翻攝自Ikulaoshi YouTube、右圖／翻攝自d1Choice官網）

記者洪菱鞠／台北報導

拿來搭車或小額付款使用的悠遊卡，近年造型越做越多樣化，去年爆夯的月光寶盒、寶貝球、乖乖等悠遊卡，除了聯名合作炒熱話題，可愛外型一亮相更是立刻引起瘋搶，一推出就秒殺，而最近有網友逛超商眼尖發現，被日本遊客稱作「台灣LV」的買菜包變成迷你悠遊卡，創意且台味十足，在網路上引發熱烈討論。

紅、綠、藍相間配色，條紋復古又搶眼的茄芷袋，是台灣人最熟悉的傳統手提袋，也是早期最普遍的購物袋，能負重又耐操，在菜市場很常看到婆媽們攜帶使用，雖然被俗稱「買菜包」，近幾年在文創包裝下，傳統茄芷袋多了一股潮味，不僅受到年輕人喜愛，就連日本人來台遊玩也會特地買一個帶回家，是來台必買的熱門伴手禮。

而茄芷袋縮小成迷你造型悠遊卡，在設計上高度還原，粗糙感的表面紋路以及外露的縫線，相當懷舊復古，拿起來「嗶－嗶－」時很有手感，此外，其中還有另一巧思，就是真的可以打開袋子裝東西，讓造型悠遊卡不僅有特色，還增添其他趣味用途。

雖然不似先前的聯名悠遊卡有大肆宣傳，這波茄芷袋造型悠遊卡悄悄限量開賣後，仍被許多網友默默鎖定準備入手收藏，詢問、購買熱度都很夯，有網友表示「跑了3間門市都沒有」、「有人可以幫買嗎 找了好多間沒有」，幸運買到的人則說，「還蠻可愛的，不過只適合收藏」，僅管如此，到手後也還是立即拍照上傳網路秀一波。

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