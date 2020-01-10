選前現身花蓮挺傅崐萁　張善政：爭取每一票讓傅崐萁高票當選

▲張善政選前再到花蓮與傅崐萁合體並表示，希望幫傅崐萁爭取到可能的每一票，讓他高票當選。 （圖／傅崐萁競選總部提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

國民黨2號副總統候選人張善政，10日再回到花蓮參加傅崐萁車隊掃街，出發前接受媒體訪問表示：「我希望幫傅崐萁爭取到可能的每一票，讓他高票當選。 」

▲張善政、傅崐萁與花蓮縣長徐榛蔚同車，沿途向民眾拜票懇請支持。

縣長徐榛蔚也現身，與張善政、傅崐萁同車，沿途為副總統、立委兩位候選人加油。助選員廣播向鄕親推薦：「張善政，來了！傅崐萁，來了！請投2號韓國瑜、6號傅崐萁。」沿街住戶、鄉親熱情揮手高喊：「韓國瑜、張善政凍蒜！傅崐萁凍蒜！」

傅崐萁說，到底我們交通能不能通，國道六號、環島路網能不能做起來，就是明天由有鄉親來做決定。如果不能團結一致的話，是沒有辦法下架民進黨，讓國會、讓民進黨再次亂世、讓國政失衡。這是一個非常關鍵的，明天所有花蓮鄉親要做神聖的決定，因為花蓮鄉親的堅持，才有蘇花改的通車，未來國道六號能否打通，環島高速路網能不能興建，就要看所有花蓮鄉親為代代兒孫的幸福投下關鍵神聖一票。

傅崐萁表示，我們要讓韓國瑜總統能夠好好的主持中華民國，必須有足夠的立委席次，今天花蓮只有團結所有的力量才能勝選，只要一分票就是保送了蕭美琴，所以我們在這裡再次表達，唯有我們藍營所有大家團結一致，才能夠下架民進黨。讓民進黨不要這樣危禍台灣，而且這是花蓮能不能讓代代子孫打通對外的交通，讓孩子回鄉的路不再遙遠。

傅崐萁強調，只要大家能夠團結一心，依然能夠勝選，我們再一次的表達，如果分散票源就是保送民進黨，但只要大家同心協力，花蓮會贏、台灣會贏，我們大家一起加油！

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