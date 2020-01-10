蕭美琴選前之夜大遊行　從花蓮自由廣場出發「與你同行」

▲▼蕭美琴選前之夜大遊行先在自由廣場集合，接著前往花蓮市「金三角」遊行。（圖／蕭美琴競選總部提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

民進黨花蓮立法委員蕭美琴10晚將舉行選前之夜大遊行，預定晚上六點先在自由廣場集合，接著前往花蓮市「金三角」遊行。本次遊行主軸為「關鍵時刻，與你同行」，蕭美琴感謝一路以來許多鄉親溫暖的打氣與關心，並表示最後關鍵時刻需要大家團結，號召支持者一齊集結。

呼應競選總部的嘉年華氛圍，選前之夜遊行將營造閃亮亮的遊行隊伍，現場除了準備數千支氣球和YA字型勝利手勢的發光手拍板之外，也有裝飾小燈泡的手舉板。蕭美琴說，支持者也可以在身上做閃亮的裝扮，讓遊行隊伍閃閃發光。此外，上次選舉蕭美琴製作限量款的「認真毛巾」，大獲好評，這次延續推出兩款「花蓮要贏」樣式毛巾，同樣數量有限，也會在遊行中發送。

▲推出兩款「花蓮要贏」樣式毛巾，會在遊行中發送。

蕭美琴表示，選戰到最後關頭，儘管對手用抹黑謾罵的方式攻擊，堅持走正向選舉的路，遊行現場將以創意手法展現花蓮重要交通政績，將賣場小推車裝飾成新購城際列車造型，象徵蕭美琴爭取到台鐵購買五十組共六百輛的十二節車廂城際列車，未來將投入東部運輸，座位數比過去的普悠瑪、太魯閣列車多四成，大幅舒緩北迴線一票難求的問題，推車上也將呈現這十年深蹲花蓮的政績。

蕭美琴說，雖然近期充斥各種抹黑攻擊，她認為選舉仍應充滿正向的力量，會繼續以「會做事最實在」的問政態度以及多年努力的成果足跡面對，希望花蓮一步步邁向璀璨閃亮的城市。

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