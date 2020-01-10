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路透4點Q＆A解析台灣大選重要性　明日將開闢與中國的新道路

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▲▼2020總統大選電視辯論會。（圖／公視提供）

▲外媒關注台灣大選。（圖／公視提供）

記者丁維瑀／綜合報導

明（11）日為總統大選，《路透社》以4個Q&A解釋此次選舉的關鍵所在，包括「為什麼台灣很重要」、「候選人的立場為何」等都有簡單說明，而報導則形容，明日的結果將替民主的台灣開闢出與專制中國的新道路。

為什麼台灣很重要？

除了在包括蘋果公司等的全球供應鏈中擔任重要角色，台灣也具有遠離中國沿海、瀕臨太平洋的戰略位置。報導指出，這裡是中國與美國間的重要軍事熱點，台灣就坐落在東南亞、日本、南韓的重要航道上，也處在有爭議的南海領域。此外，台灣還很接近位於沖繩的一個重要美軍營地。

有哪些候選人？立場為何？

現任總統蔡英文（Tsai Ing-wen）正尋求連任，她所屬的民進黨（DPP）傾向支持台灣正式獨立。蔡在競選活動中多次表示，台灣已是獨立國家，官方名稱是中華民國（Republic of China）。

蔡英文還提到，決定台灣未來的是台灣，不是中國。她警告中國威脅台灣的民主與自由。至於她的主要競爭對手，國民黨總統候選人韓國瑜（Han Kuo-yu）則支持與中國建立關係，他認為這是唯一能確保台灣安全與繁榮的途徑，但他也會捍衛台灣的自由與民主。

中國對選舉有什麼看法？

中國此前表示沒有打算干預這場選舉，官媒經常形容蔡英文是「省長」並加以嘲諷。然而，中方仍會密切關注結果，對於北京來說，最好的結局是韓國瑜取得勝利，如果蔡英文獲勝，中國可能會加大對台灣的壓力，甚至可能展開軍演。

不過報導寫道，中國也可能意識到必須恢復談判，任何衝突都會對中國與台灣造成巨大傷害。真正的危險是台灣正式宣布獨立，因為中國2005年通過法案，授權政府在台灣做出此種情況下對台使用武力。

美國如何看待此次選舉？

雖然美台沒有正式外交關係，但根據法律，美國有義務提供台灣自衛的手段。美方尚未表態誰應該獲勝，不過有關注中國恐嚇、影響的情形。

台灣在華府保有共和黨、民主黨強力的支持，川普政府已批准數十億美元的軍售。地緣政治方面，美國持續關注中國挖走我邦交國的狀況，對華府而言，太平洋尤其是個令人擔憂的地區，美方一直在說服剩餘的國家與台灣保持關係，不要讓中國取得立足點。

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