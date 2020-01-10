巴西教育部長頻「拼錯字」狂出糗　教授傻眼批：沒未來

▲巴西教育部長竟時常在拼寫上出錯。（圖／取自Pixabay）

實習記者曾筠淇／綜合報導

巴西的教育部長溫特勞布（Abraham Weintraub）雖然掌管教育的任何事務，然而卻在「拼寫上」有著不堪的聲譽。他已經不是第一次在拼寫上出糗，先前也曾發生過誇張的用詞錯誤，因此讓「教育部長」的名號不被信任，連他的支持者也開始嘲笑。

據英國《衛報》報導，溫特勞布在週三（8日）時，回應了巴西政客的兒子推特上的文章，上頭寫有關於公共安全問題的學術研究。但溫特勞布卻在拼寫上，把「令人印象深刻」的拼法寫錯了，原本應該為「imprecive」，但他卻寫成了「imprecionante」。

而在先前，溫特勞布也曾把正式文件上的「suspension」寫成了「suspenção」；更早之前，還曾將知名小說家法蘭茲.卡夫卡（Franz Kafka）的名字給寫成了中東肉丸（kafta）。由於溫特勞布實在太常在拼寫上出錯，因此連他的支持者也開始嘲笑他。

這些荒唐的行徑全發生在溫特勞布身上，讓他有愧於教育部長的名號。當地著名的政治記者Eliane Cantanhêde表示，「這太丟臉了」，這些錯誤並不是開玩笑，而是嚴重的問題。

巴伊亞聯邦大學（Universidade Federal da Bahia）的哲學教授丹尼爾.佩雷斯（Daniel Peres）則表示，「平庸」的部長並不能勝任自己的工作。現年51歲的他更痛批，「巴西教育根本沒有任何未來，不然就是想要巴西的大學被徹底破壞」，擔任大學教授25年的他，從沒遇過這麼誇張的事情。