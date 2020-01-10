台積電12月營收1033億元、Q4超越財測高標　全年營收達1.69兆元歷史新高

▲台積電12月營收仍守住千億元。（圖／資料照）

記者周康玉／台北報導

台積電（2330）今（10）日公布12月營收達1033.13億元，月減4.2%，年增15%；第4季營收達3172.36億元，創下單季新高；累計去（2019）年全年營收為1.699兆元，較前（2018）年同期增加3.7%，同樣創下全年歷史高點。

台積電第4季合併營收3172.36億元，超越先前預估第四季財測高標，繼第3季營收2930.45億元創高後，第4季再創單季營收歷史新高。

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台積電先前釋出第4季財測，預估第4季營收達102到103億美元之間，季增8%到9%；若以匯率1美元兌新台幣30.6元計算，為新台幣約為3121.2億元到3151.8億元之間，季增6.5%到7.5%；毛利率預估48%-50%，優於第3季的47.6%；營業利益率37%-39%，比第3季36.8%最高可增加2.2個百分點。

台積電自今年8月以來，營收連五月突破千億元水準，11月營收達1078.84億元，月增1.7%、年增9.7%，創下單月歷史新高；12月營收雖然月減4.2%，仍守住千億元，符合市場預期。

台積電ADR周四收59.23美元，上漲0.48美元或0.82%，ADR收盤價折合新台幣每股約355.47元。台積電今日以340.5元開出，漲3元開高，盤中有壓，終場以339.5元，漲2元或0.59%作收。

台積電將於下周四1月16日舉行第4季法說會，市場除了看好第4季可望改寫單季新高，對於明年第1季財測同樣樂觀，預估季減幅度在個位數百分比，歡喜迎接淡季不淡。

