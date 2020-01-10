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智伸科2019年營收首破50億元「創新高紀錄」！客戶拉貨增溫　GDI系統帶動成長

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▲智伸科。（圖／翻攝自智伸科官網）

▲智伸科。（圖／翻攝自智伸科官網）

記者楊絡懸／台北報導

汽車動力暨安全零組件大廠智伸科（4551）公布2019年12月財報，合併營收為4.45億元，較2018年同期成長18.94%，累計2019年全年合併營收達50.14億元，年增13.32%，全年業績營收首度突破50億元大關。

智伸科表示，主要客戶針對旗下汽車相關零組件產品的拉貨力道穩步增溫，加上汽油高壓泵浦本體新訂單自2019年下半年起陸續加入量產行列，挹注2019年下半年整體營收表現，繳出優於上半年的成績。

請繼續往下閱讀...

智伸科Q4合併營收達新台幣13.56億元，年增16.86%，改寫單季營收歷史新高。

智伸科進一步說明，2019年整體景氣對於產業發展面臨嚴峻的考驗，但在汽車、醫療、電子三大事業體保持良好的營運表現下，逆勢展現全年營收達到年初目標。

雙位數年增率正成長的表現，主要是汽車事業部2018年接獲「缸內直噴引擎」（Gasoline Direct injection, GDI）系統相關零組件及汽油高壓泵浦本體新訂單，2019年陸續通過客戶測試、逐步加入量產出貨，隨著Q4汽車傳統產業旺季的帶動，擴大拉貨力道，挹注智伸科旗下各生產基地的產能利用率高水準。

歐盟針對品牌車廠汽車銷售的平均二氧化碳排放量不得超過每公里95克的「碳排管控政策」，已於1月1日上路，智伸科認為，更嚴格的規範將為汽車產業朝向智能化、電動化明確發展，因此，目前已有多家品牌車廠祭出2020年最新綠能電動車、油電混合車等新車款的消息。

展望2020年，除了新車應用GDI系統滲透率提升趨勢明確，有助於汽車部保持良好的銷售表現，智伸科表示，在積極擴大於汽車市場占有率表現的同時，醫療、電子兩大事業部的業績表現也呈穩定成長的態勢，高端醫材零組件的新產品「腹腔微創手術器械」相關需求持續增溫，將為公司整體營收表現注入成長的活水。

另一方面，智伸科今年仍持續進行新舊產品組合調整、成本費用嚴控、新品生產學習曲線改善爬升及產能配置優化等重要策略執行，可望在成效逐步展開下，能進一步精進整體毛利率及獲利表現。

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