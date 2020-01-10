花蓮選區／傅崐萁捲土重來　黃啟嘉打出「正藍旗」回應

▲傅崐萁競選車隊。（圖／傅崐萁競選總部提供，下同）

記者林緯平／綜合報導

距離2020大選僅剩一天，各個候選人也卯足全力做最後衝刺！而花蓮為目前立委選戰的一級戰區，除了民進黨籍現任立委蕭美琴尋求連任外，還有打著「正藍旗」的國民黨提民候選人黃啟嘉，還有捲土重來的前花蓮縣長傅崐萁。

2016年立委選戰，蕭美琴以53.77%得票率，獲得逾6萬張選票，成功翻轉一向被視為藍營票倉的花蓮。然而這次蕭美琴的對手除了國民黨提民的黃啟嘉外，還有以無黨籍身分參選的傅崐萁。傅崐萁投入選戰，讓黃啟嘉的選情陷入膠著，甚至連國民黨籍正副總統候選人韓國瑜、張善政，都來替傅崐萁站台。

▲民進黨立委蕭美琴到花蓮中南區掃街拜票。（圖／蕭美琴辦公室提供）

傅崐萁曾當選過第6屆、第7屆花蓮區域立委，並在第7屆重新規範花蓮縣全境只選出一席立法委員時，以得票率66.4%、62548張選票勝選。傅崐萁隨後投入2009年花蓮縣長選舉並順利當選，挾帶著高人氣，傅崐萁深入地方逐漸成為民眾口中的「花蓮王」。

這次的花蓮區域立委選戰，現任立委蕭美琴面對國民黨分裂、夾殺，黃啟嘉打著正藍牌，傅崐萁喊出「票投最強棒」，如此激烈的選情，也讓各政黨選民相當關注。

▲黃啟嘉。（圖／翻攝自臉書）