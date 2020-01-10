川普爆蘇萊曼尼第一步陰謀「炸爛大使館」　擊殺是實踐正義

▲美國總統川普在俄亥俄州造勢。（圖／路透）



記者丁維瑀／綜合外電報導

美國總統川普（Donald Trump）9日表示，擊殺伊朗軍事將領蘇萊曼尼（Qassem Suleimani）是在實踐美國的正義，「蘇萊曼尼曾積極籌劃新的襲擊，他非常認真盯著我們的大使館，而且還不只是在巴格達的大使館，不過我們阻止他了，我們迅速、徹底的阻止他。」

《路透社》報導，川普9日在俄亥俄州的一場造勢活動發表談話，他認為擊殺蘇萊曼尼是在保護美國人的性命，引起台下數千人歡呼，「上周，美國再次採取大膽與果斷的行動，挽救美國人的生命並實踐美國正義。」他表示，如果沒有派出美軍保護大使館，示威者可能會闖進去殺害或綁架美國人，重演2012年美國駐利比亞班加西領事館遭恐怖攻擊的事件，當時造成美國大使與其他官員喪生。

▲伊拉克民眾上街悼念蘇萊曼尼。（圖／達志影像／美聯社）



川普與高級顧問都認為，蘇萊曼尼原本計畫即將在中東攻擊美國的人員，然而並未給出具體細節，到底蘇萊曼尼會在何時、何地進攻都成謎，因此招致民主黨的批評。此前，川普指責蘇萊曼尼煽動親伊朗的組織，攻擊美國駐巴格達大使館。

雖然民主黨批評川普逾越職權，不過他仍是捍衛致死蘇萊曼尼的舉措。他評價蘇萊曼尼為「嗜血的恐怖分子」、「他不再是恐怖分子，他已經死了，然而現在，我看到激進的左派民主黨對於可怕的恐怖分子之死表示憤怒。」

川普對蘇萊曼尼的恨意滿點，他9日還在白宮表示，蘇萊曼尼想要炸掉美國大使館，「我們抓住一個徹頭徹尾的怪物，把他除掉，好久以前就該這樣做了，我們做了，因為他們想要炸毀我們的大使館。」他還提到，蘇萊曼尼腦中所想的，才不只是轟掉大使館。

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