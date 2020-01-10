5G標金創新高！10日上午總標金超越4G紀錄



▲5G競標1月10日進入第23天，在第224回合總標金達1188.77億元，超越歷史紀錄1186.5億元，創下行動寬頻競標金額新高。（圖／翻攝NCC網站)



記者陳世昌／台北報導

5G首釋照競標1月10日進入第23天，上午11點結束第224回合出價後，總標金達1188.77億元，超越2013年4G頻譜競標，當時6家業者歷經40天393回合競價後，以總標金1186.5億元爭取270MHz的紀錄。10日下午競標將持續進行5回合，如果無法決標，標金將再創新高。



NCC仍呼籲電信業者理性、冷靜，由於未來相關網路建設等各項投資仍需相當資金挹注，皆屬業者必須考量的成本，NCC將來也會就得標者各項費用訂定之合理性予以關注，以保障消費者權益。



由NCC主辦的5G競價，自12月10日開始，每日上午9時至下午4時進行10回合，由中華電信、台灣大哥大、台灣之星、亞太電信及遠傳電信等5家現有行動業者參與。



NCC表示，第一階段數量競價改良前年4G第三波釋照所採用的「同時、多回合及上升競價法(SMRA)」，當對可用區塊的需求大於或等於提供數量時，則該頻段的回合價格將在下一回合中提高1.03倍，並持續至連續二回合所有有權提出需求頻寬之競價者，都沒有對任何一個頻段提出有效需求頻寬時即告結束。最新競價結果及詳細資料請參考NCC網站(https://mbb5g.ncc.gov.tw/)。