國光生技12月營收年增1522.36%攀新高　續獲國際合作夥伴新約

▲左起為國光生技董事長詹啟賢、業務副總高聖凱、法務長兼發言人潘飛、專案管理處長徐成美。（圖／國光生技提供）

記者姚惠茹／台北報導

國光生技（4142）今（10）日公告，去年12月自結營收2.74億元，較前一年同期成長1522.36%，創單月營收歷史新高；累計去年全年營收12.99億元，較2018年全年營收8.22億元，成長幅度逼近六成，並在9日與法國賽諾菲集團的Protein Sciences公司簽訂再延長五年的新生產供應合約。

國光生技表示，董事長詹啟賢率隊親赴法國里昂，訪問長期合作夥伴賽諾菲集團的Protein Sciences公司，並代表簽署新約，顯示賽諾菲對於國光作為其重要長期合作生產夥伴的肯定，更使得國光生技在生產供應全球化的策略發展再向前大步跨進。

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▲國光生技與法國賽諾菲集團的Protein Sciences公司簽訂新約。（圖／國光生技提供）

國光生技指出，新簽署的生產供應合約，主要是將雙方的合作生產Flublok四價流感疫苗的期間，從現有合約的2022年期限再延長五年至2027年，國光生技將繼續生產供應Flublok，並對該產品未來拓展到歐美亞洲的多國市場提供生產服務及支援。

據悉，國光生技於2015年開始與Protein Sciences展開生產合作，當時國光生技使用位於潭子廠區的無菌針劑充填線生產Flublok在美國的三期人體臨床試驗用疫苗成品，並於該疫苗獲得美國藥證後自2017年開始商業量產。

此外，上市後數年中，國光生技就此基因重組蛋白流感疫苗產品所接到的訂單及生產供應規模持續大幅成長，除了因應市場對於此一優質基因重組疫苗的需求成長外，也驗證該疫苗產品的生產品質得到認可。

▲國光生技董事長詹啟賢（右三）親率團隊赴法。（圖／國光生技提供）

法人表示，國光生技在2019年取得泰國流感疫苗藥證，完成執行大陸四架流感臨床試驗，攜手天道醫藥簽署新代工合約等，營運成果顯著，再加上Flublok生產出貨順暢，以及公費四價流感疫苗410萬劑的生產出貨，2019公司全年度營收及損益在高毛利產品增加出貨的趨動下均可望有大幅增益。

展望未來營運，目前國光生技除已經在建置第二條無菌針劑充填線，完成後無菌充填產能將增加數倍外，公司更啟動「全方位生技廠區」願景計畫以配合新開發疫苗產品的生產，為將來擴大國際市場所增加的需求奠定基礎，落實走上國際舞台的策略目標。