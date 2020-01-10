　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
財經 財經焦點 房產雲 重大資訊 媒體產業 看盤室 | 產經研究 | 求職達人 | 電商 | 房產聚焦 | 保險

國光生技12月營收年增1522.36%攀新高　續獲國際合作夥伴新約

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲左起詹啟賢董事長 業務副總高聖凱 法務長兼發言人潘飛 專案管理處長徐成美。（圖／國光生技提供）

▲左起為國光生技董事長詹啟賢、業務副總高聖凱、法務長兼發言人潘飛、專案管理處長徐成美。（圖／國光生技提供）

記者姚惠茹／台北報導

國光生技（4142）今（10）日公告，去年12月自結營收2.74億元，較前一年同期成長1522.36%，創單月營收歷史新高；累計去年全年營收12.99億元，較2018年全年營收8.22億元，成長幅度逼近六成，並在9日與法國賽諾菲集團的Protein Sciences公司簽訂再延長五年的新生產供應合約。

國光生技表示，董事長詹啟賢率隊親赴法國里昂，訪問長期合作夥伴賽諾菲集團的Protein Sciences公司，並代表簽署新約，顯示賽諾菲對於國光作為其重要長期合作生產夥伴的肯定，更使得國光生技在生產供應全球化的策略發展再向前大步跨進。

請繼續往下閱讀...

▲左起詹啟賢董事長 業務副總高聖凱 法務長兼發言人潘飛 專案管理處長徐成美。（圖／國光生技提供）

▲國光生技與法國賽諾菲集團的Protein Sciences公司簽訂新約。（圖／國光生技提供）

國光生技指出，新簽署的生產供應合約，主要是將雙方的合作生產Flublok四價流感疫苗的期間，從現有合約的2022年期限再延長五年至2027年，國光生技將繼續生產供應Flublok，並對該產品未來拓展到歐美亞洲的多國市場提供生產服務及支援。

據悉，國光生技於2015年開始與Protein Sciences展開生產合作，當時國光生技使用位於潭子廠區的無菌針劑充填線生產Flublok在美國的三期人體臨床試驗用疫苗成品，並於該疫苗獲得美國藥證後自2017年開始商業量產。

此外，上市後數年中，國光生技就此基因重組蛋白流感疫苗產品所接到的訂單及生產供應規模持續大幅成長，除了因應市場對於此一優質基因重組疫苗的需求成長外，也驗證該疫苗產品的生產品質得到認可。

▲左起詹啟賢董事長 業務副總高聖凱 法務長兼發言人潘飛 專案管理處長徐成美。（圖／國光生技提供）

▲國光生技董事長詹啟賢（右三）親率團隊赴法。（圖／國光生技提供）

法人表示，國光生技在2019年取得泰國流感疫苗藥證，完成執行大陸四架流感臨床試驗，攜手天道醫藥簽署新代工合約等，營運成果顯著，再加上Flublok生產出貨順暢，以及公費四價流感疫苗410萬劑的生產出貨，2019公司全年度營收及損益在高毛利產品增加出貨的趨動下均可望有大幅增益。

展望未來營運，目前國光生技除已經在建置第二條無菌針劑充填線，完成後無菌充填產能將增加數倍外，公司更啟動「全方位生技廠區」願景計畫以配合新開發疫苗產品的生產，為將來擴大國際市場所增加的需求奠定基礎，落實走上國際舞台的策略目標。

ET快訊
「尋找我的iPhone」成抓猴神器！妻驚見定位摩鐵..載兒女
徐佳瑩被出征？選前返家PO文「2數字」被嗆很失望
韓粉直衝台大醫學院上廁所遭女學生阻止吵翻！院方回應了
韓粉發威！專家看挺韓節目收視率傻眼：跟《與惡》完結篇同等
「Her」會員獨享2件88折！生活必備用品加碼送3%購物金
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 財經最新 全站最新

九重葛帶來幸運！年輕情侶被吸引停車買刮刮樂　竟中百萬元

5G標金創新高！10日上午總標金超越4G紀錄

國光生技12月營收年增1522.36%攀新高　續獲國際合作夥伴新約

柯文哲拿到支票不會兌現　陳佩琪：故意不教他...讓他乖乖交出來

澎湖驚傳大停電　台電：26381戶已全數復電

台股萬點到年線有強勁支撐　五大布局方向要抓穩

王文淵加碼2萬紅包！連同年終獎金4.94個月　台塑集團工會滿意

鮮食與年菜預購強勁挹注　超商雙雄全家去年營收777億年增8%

全球最大的電動踏板車共享公司LIME將裁員14％　退出12個市場

中東地緣政治關係緊繃　專家預估下周汽柴油零售價雙漲：「加油要快！」

2倍驚喜！她懷雙胞胎苦瞞10個月 親友見孩全傻眼：為什麼是兩個

鄧紫棋邊吃火鍋邊唱《來自天堂的魔鬼》　「嘴巴塞滿食物」根本沒影響！

宣布破百萬人！怒轟民進黨金光黨　韓國瑜激喊：不信邪惡會戰勝光明

「肥嫩海參」脂肪厚到子彈打不穿　前滾翻萌翻網友：靈活的小胖貓

實測發票「繞貓頭」3圈中獎　釣出一堆中獎貓奴：真有用！

澳洲2少年猛闖火海搶救無尾熊　燒焦的小生命疲憊癱軟在駕駛座

與男友分手...2人再次談話+擁抱　她製回憶影片：謝謝你5年的陪伴

生命勇士宣告「癌末都要投票」　1分半影片自白！網：活久一點

心疼韓粉被汙衊「不理性、無腦」　李佳芬：信韓1次也不要被蔡騙2次

林予晞《天堂》得腦瘤「幫女兒找繼母」　修杰楷答應了...直接向方志友求婚！

九重葛帶來幸運！年輕情侶被吸引停車買刮刮樂　竟中百萬元

5G標金創新高！10日上午總標金超越4G紀錄

國光生技12月營收年增1522.36%攀新高　續獲國際合作夥伴新約

柯文哲拿到支票不會兌現　陳佩琪：故意不教他...讓他乖乖交出來

澎湖驚傳大停電　台電：26381戶已全數復電

台股萬點到年線有強勁支撐　五大布局方向要抓穩

王文淵加碼2萬紅包！連同年終獎金4.94個月　台塑集團工會滿意

鮮食與年菜預購強勁挹注　超商雙雄全家去年營收777億年增8%

全球最大的電動踏板車共享公司LIME將裁員14％　退出12個市場

中東地緣政治關係緊繃　專家預估下周汽柴油零售價雙漲：「加油要快！」

「整個車室都是行動電源」　CES新技術將實現真·手機無線充電

選前之夜郭宋不同台！郭台銘站台完急奔李縉穎造勢　錯開宋楚瑜

引退惹眾怒！梅根僅留英國3天…悄飛回加拿大　留哈利王子善後

參與反修例抗爭！香港41名公務員被捕、31名已停職　港府：違法零容忍

洛磯山脈的藍寶石！加拿大路易絲湖一日遊　必訪隱藏景點冰河湖

幸運媽一年連生「2對雙胞胎」　超狂機率她驚呼：好像中樂透！　

九重葛帶來幸運！年輕情侶被吸引停車買刮刮樂　竟中百萬元

正義姊路過公車亭遭捏臀「轉身怒追」　色男嚇到巴頭慘吞兩罪

恩比德左手韌帶撕裂明動刀　七六人少他防守效率從聯盟第1跌到第15

日職／退休後當教練非首選　日職球員最想成為公司老闆

火車上狂「XXX」！小情侶「交叉摟抱」 直接脫...她傻眼：還有小孩耶

財經熱門新聞

哈日族衝了！日圓匯價改寫1年多新低　換5萬多賺超過4千元

總統大選確保供電穩定　台電動員近2千名搶修人力備戰

新台幣開盤小貶1.2分後反彈　升破30元關卡震盪

美元換匯價再創1年半新低！央行力守30大關　新台幣兌美元仍未站穩29字頭

永豐銀數位帳戶　倍數漲粉

全球最大玻璃鏡片供應廠今國光斥資逾6億元在台擴廠

哈日族鬆口氣！日圓換匯價貶回0.27字頭　重見一年多來新低點

王文淵加碼2萬紅包！連同年終獎金4.94個月　台塑集團工會滿意

柯文哲拿到支票不會兌現　陳佩琪：故意不教他...讓他乖乖交出來

小七、星巴克進駐台泥DAKA　台泥董事長張安平揭與統一董座溝通秘辛

美股三大指數齊刷歷史新高　台股開盤上漲38點站回1萬2千點

玉山金2019年獲利首破200億破紀錄

影／退休金該如何規劃？　台股達人分享攻略

銀行推「神卡」　背後盤算是什麼？

更多熱門

相關新聞

陸港SARS再起？疫苗大廠升級備戰

陸港SARS再起？疫苗大廠升級備戰

針對大陸武漢出現肺炎重症患者，再加上香港新增兩人造訪大陸武漢後出現不明肺炎病徵，港府已將風險應變級別從戒備升級到嚴重，各出入境口岸即日起加強檢疫措施。而國內疫苗大廠像是國光生技等，從去年底至今開會頻繁並啟動緊急應變，生產線等各部門隨時可升級備戰狀態。

國光生技啟動「全方位廠區」　規劃新建細胞培養廠、破傷風疫苗廠

國光生技啟動「全方位廠區」　規劃新建細胞培養廠、破傷風疫苗廠

國光生技啟動南向再下一城　四價流感疫苗獲泰國藥證

國光生技啟動南向再下一城　四價流感疫苗獲泰國藥證

流感疫苗開打在即！國光四價全數投入國內　第3季營收可望由虧轉盈

流感疫苗開打在即！國光四價全數投入國內　第3季營收可望由虧轉盈

四價流感疫苗開打拉貨　詹啟賢：國光生技力拚全年轉虧為盈

四價流感疫苗開打拉貨　詹啟賢：國光生技力拚全年轉虧為盈

關鍵字：

國光生技詹啟賢

讀者迴響

發燒話題

即時開票 澳洲大火 反送中 金球獎 黑鷹失事 王令麟 遠航停飛 高以翔 謝和弦 韓國瑜 尹衍樑 眼霜 總統大選 唇筆 黃寶慧 地震 波特王 香港 石虎 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 柯文哲 柯P 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 黃瀞瑩 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 黃寶慧 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

台大女擋門口拒借廁所　韓粉嗆：妳機Ｘ

300萬人恐放棄投票「恐怖數據出爐」！謝震武嚇傻

連勝文發文催票：你不用喜歡韓國瑜

杜汶澤46秒投票片問台灣「你知道你幸福嗎？」12萬人淚崩

2020鼠年運勢大公開：這6生肖最「衰尾」

哈利梅根引退　英王室：形同宣戰

凱道破100萬人　網打臉：台北能住1億人？

謝和弦氣炸反掀Keanna 3罪狀

一夜降8°C夏→冬！高山可能降雪

利菁親曝「挺韓國瑜2原因」：錢很重要欸！

10歲童藏起落架　-50°C缺氧凍死

凱道70萬人韓粉感動穩了！鄉民崩潰

獨／扣嫂流產！驗孕日期曝光...39天後失去小孩

約女同學逛夜市　他點魚蛋秒惹怒對方

楊秋興表態挺蔡英文　5理由反韓

更多

最夯影音

更多
2倍驚喜！她懷雙胞胎苦瞞10個月 親友見孩全傻眼：為什麼是兩個

2倍驚喜！她懷雙胞胎苦瞞10個月 親友見孩全傻眼：為什麼是兩個
鄧紫棋邊吃火鍋邊唱《來自天堂的魔鬼》　「嘴巴塞滿食物」根本沒影響！

鄧紫棋邊吃火鍋邊唱《來自天堂的魔鬼》　「嘴巴塞滿食物」根本沒影響！

宣布破百萬人！怒轟民進黨金光黨　韓國瑜激喊：不信邪惡會戰勝光明

宣布破百萬人！怒轟民進黨金光黨　韓國瑜激喊：不信邪惡會戰勝光明

「肥嫩海參」脂肪厚到子彈打不穿　前滾翻萌翻網友：靈活的小胖貓

「肥嫩海參」脂肪厚到子彈打不穿　前滾翻萌翻網友：靈活的小胖貓

實測發票「繞貓頭」3圈中獎　釣出一堆中獎貓奴：真有用！

實測發票「繞貓頭」3圈中獎　釣出一堆中獎貓奴：真有用！

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

大選最新局勢在這裡

大選最新局勢在這裡

蔡韓宋問鼎總統就定位，650人目標鎖定113席立委寶座，1.11決戰日ET陪你看到最後！

聲林之王2官方貼圖開賣了！

聲林之王2官方貼圖開賣了！

用你喜歡的選手貼圖讓聊天更有趣！

演員片場生存秀《演技派》

演員片場生存秀《演技派》

延禧攻略于正頂級製作，每周六22點鎖定ETtoday播吧，誰能成為最佳演技派？

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面