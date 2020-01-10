前北約秘書長：台灣大選是北京資訊戰演習場地

▲台灣和拉脫維亞受外國政府假訊息的影響程度居全球之冠。（圖／記者林敬旻攝）

文／中央社

前北約秘書長拉斯穆森表示，台灣開放媒體環境提供假新聞肥沃土壤，讓這次總統大選成了北京資訊戰的演習場地，為保衛台灣和西方民主，建議歐美各國協助台灣改善媒體環境。

拉斯穆森（Anders Fogh Rasmussen）在德國世界報（Die Welt）今天刊登的投書表示，西方討論外國勢力干預選舉第一個會想到俄羅斯，事實上中國正跟隨俄國的腳步，即將舉行的台灣總統大選是北京資訊戰完美的演習場地。

拉斯穆森指出，台灣1996年首次舉行總統民選，北京即用試射飛彈的方式警告選民。不過，鑑於武力威脅可能帶來反效果，北京改採鬼鬼祟祟的作法，結合資訊戰和金援親中勢力，從內部破壞台灣的民主，2018年地方公職人員選舉出現的地下賭盤等現象可說是前哨戰。

拉斯穆森表示，選前刻意傳播錯誤訊息的效果很大，根據瑞典哥德堡大學（Göteborgs universitet）的研究，台灣和拉脫維亞受外國政府假訊息的影響程度居全球之冠。

▲前北約秘書長拉斯穆森（Anders Fogh Rasmussen）。（圖／達志影像／美聯社）



他分析，台灣開放又飽和的媒體環境，提供資訊戰肥沃的土壤，許多傳統主流媒體的記者未經查證就在網路上發表報導，臉書、PTT和LINE也經常被用來散布假新聞。

臉書雖然在中國被封鎖，中國的宣傳機器卻喜歡透過臉書影響台灣輿論。

拉斯穆森強調，台灣是繼2016年舉行大選的美國、2017年的法國後，下一個受資訊戰威脅的民主國家。由於不僅台灣，整個民主世界也都受到資訊戰的威脅，因此各民主國家應該合作幫助台灣。

他舉例，歐盟和美國可成立工作小組，協助台灣改善網路安全和揭露假訊息。各國也可支持台灣建立獨立事實查核的能量，改善政治人物和民眾的媒體識讀能力，交換防止外國干預選舉的經驗，並公開鼓勵台灣的候選人不要在網路上刻意散布錯誤訊息。

拉斯穆森最後強調，台灣的民主對中國具有戰略上的重要性，中國希望看到台灣民主失敗。台灣已經成為對抗獨裁的下一道前線，愛好自由的人都應該站出來幫助台灣，不然西方自己的民主終將不保。

拉斯穆森曾任丹麥總理和北約秘書長，2017年成立非政府組織民主聯盟基金會（Alliance of Democracies Foundation），關注外國勢力對選舉的干預，去年曾邀外交部長吳釗燮到哥本哈根參加會議。

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