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台股萬點到年線有強勁支撐　五大布局方向要抓穩

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▲▼19日台積電除息，市場預期秒填息希望落空台股一開盤就以下跌開出，盤中大跌近百點。（圖／記者湯興漢攝）

▲ 台股在萬點~年線區間仍有支撐。（圖／記者湯興漢攝）

記者李瑞瑾／綜合報導

台股在中美將簽訂第一階段貿易協議激勵下，持續高檔震盪，展望後市，台新2000高科技基金經理人沈建宏表示，據歷史經驗，1~2月為作夢行情及個股表現格局，預期加權指數在萬點~年線附近，仍有強勁支撐，第一季指數仍可樂觀期待，建議可利用短線的急跌分批逢低布局。題材部分則看好成長性強勁的5G、半導體族群，另外，傳產股跟隨選前政策作多，亦具個別次族群行情，可留意相關政策受惠股。

沈建宏指出，分析目前國際環境有五大關注焦點：一、中美貿易戰將達成第一階段協議，但華為禁運令短期可能不會鬆綁，中美貿易戰對股市衝擊性降低；二、美伊衝突升溫，提供股市技術面漲多拉回理由，但不致扭轉股市方向。

請繼續往下閱讀...

第三，ECB將重啟QE，FED也恢復擴表，有助資金行情底部承接；四、中國製造業PMI指數止跌，美國製造業ISM指數第一季預估也可望止跌回溫；五、美國眾議院通過對川普彈劾的程序，但參議院為共和黨掌控,成案機率低。整體而言，國際系統風險不高。

沈建宏指出，雖然目前國際情勢仍在可控範圍，但後市盤面仍需留意以下趨勢，包含CES展及MWC展與第一季科技新產品發表市場反應；華為禁制令是否鬆綁或趨嚴；經濟數據是否繼續惡化等。若能朝正向發展，則台股後市反彈行情可期。

沈建宏表示，就基本面而言，預期2020年台股企業獲利恢復年正成長，成長幅度甚至有機會上看二位數，提供台股良好下檔支撐，看好五大布局方向。一、受惠庫存下滑及晶圓代工龍頭廠提高資本支出的半導體族群；二、受惠5G進度積極且提前的材料、RF、伺服器、骨幹網路等類股；三、受惠車用電子及汽車電子化趨勢持續的零組件；四、傳產股看好部分塑化股、航運、食品股等；五、高股息殖利率兼具成長性之次族群。

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