鮮食與年菜預購強勁挹注　超商雙雄全家去年營收777億年增8%

▲受惠鮮食與年菜預購成長強勁，挹注「超商雙雄」全家便利商店營運表現。圖為全家董事長葉榮廷。（圖／全家提供）

記者林淑慧／台北報導

受惠鮮食與年菜預購成長強勁，挹注超商業營運表現。超商雙雄的全家便利商店表示，2019年12月鮮食銷售成長超過一成五，年菜則成長兩成，推升全年營收達777.29億元，較去年同期成長8.38％；展望後市，隨著年底節慶促銷檔期來臨，可望為公司營運再添動能。

全家表示，綜觀十二月營運表現，動能主要來自於鮮食與年菜預購成長強勁。鮮食部分，麵包土司與現煮飲料兩大明星品群的銷售尤其出眾，雙雙年增近兩成。

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▲農曆年節將至，全家便利商店推出多款禮盒，瞄準百億的年節送禮商機。（圖／全家提供）

全家主管表示，受惠於差異化的養生熱飲新品、聯名法國MONBANA的巧克力熱飲接連上市，成功引領話題，同時咖啡商品預售，也在聖誕跨年皆推出會員促銷活動，帶動鮮食類商品熱銷。

另外，，飯糰壽司手捲品群亦不斷交出精彩的成績單，2019年12月仍有兩成成長，顯示米飯類的品質構造改革策略在長期推動下，已穩定奏效。

展望後市，全家表示，本月將充分把握農曆新年商機，除以福袋打頭陣外，將陸續推出春節限定鮮食、應景年貨、果子零食等，可望衝刺旺季業績表現。