女兒突然亂入變最萌雙主播　媽尷尬推開她超無辜：可是你有新訊息

▲女主播在播報時，女兒竟然拿著手機一直煩她。（圖／翻攝自YouTube／ZertsMen）

記者李振慧／綜合報導

俄羅斯地方電視台一名女主播正在播報新聞時，突然出現了一名最萌的「不速之客」，只見年幼的女兒完全不曉得自己上鏡頭，一心只想告訴她「媽媽手機有新訊息」，她雖然繼續播報並且多次想推開女兒，然而對方卻完全沒有要離開的意思，讓畫面意外呈現「雙主播」的有趣景象，在網路上獲得瘋傳。

事件發生在斯維爾德洛夫斯克州(Sverdlovsk Oblast) 下塔吉爾市(Nizhniy Taghil)的地方電視台Taghil TV的主播台上。影片中可看到，女主播基茲洛娃(Anna Kizilova)正在專心報新聞，女兒伊莉莎白(Elizaveta)突然闖入現場，還一直想要和她說話，只見她輕輕把對方推開，對方還無辜地說，「可是媽媽，你有一個新訊息。」

基茲洛娃原本還想假裝沒事繼續播報，但女兒一直來纏，最後沒有辦法只好把手機收走，並且要對方趕緊離開，然而後來播到其他新聞時，荒謬的情況終於讓她忍受不住，當場在主播台上掩面笑了出來。

這起烏龍事件其實發生在2012年，但影片多年來一直在網路上獲得瘋傳，基茲洛娃表示，最近因為同事想推薦這支影片成為「過去10年最喜愛片段」，她才把舊影片挖了出來並且上傳，沒想到又再度受到歡迎，所獲得的熱情迴響也讓她嚇了一跳。

基茲洛娃解釋，當時她是單親媽媽，而母親又住得較遠沒辦法幫忙帶小孩，她只好把女兒帶來工作現場，幸好沒有因此受到高層處罰，「我當時很擔心會被開除，但是製作人詢問團隊外界反應，發現都是正面的」。當時懵懂的伊莉莎白現在也12歲了，她表示長大以後想去當演員。

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