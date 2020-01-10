哈利梅根引退消息一曝　杜莎夫人蠟像館馬上移出兩人雕像

▲哈利王子及夫人梅根。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者曾筠淇／綜合報導

英國哈利王子與夫人梅根才剛聲明兩人有意引退，卸下資深皇室成員的身分，倫敦杜莎夫人蠟像館（Madame Tussauds London）就馬上將兩人的雕像移走，且「哈利王子和梅根的身影將不再出現我們的皇室家族中」。至於這對夫妻像會被安置到何處，蠟像館則還沒有另外說明。

哈利王子與夫人梅根在本（1）月8日忽然對外宣稱，兩人想卸下「資深皇室成員」的身分，由於事出突然，因此讓女王伊莉莎白二世「深感失望」，其他的皇室成員則都對此不能認同，並感到十分詫異。

據英國BBC報導，倫敦杜莎夫人蠟像館專門展出如同真人的名人蠟像，而哈利王子與夫人梅根也在內，兩人被放置於菲利普親王（Prince Philip of Greece and Denmark）旁邊。不過哈利王子與夫人梅根有意引退的消息才剛曝光，他們的蠟像竟就迅速被移走。

蠟像館的總經理史蒂夫.戴維斯（Steve Davies）表示，哈利王子與夫人梅根一直是館內非常受歡迎的人物，因此當兩人宣布將卸下資深皇室成員的身分時，許多人都感到十分震驚，然而「從今天起，哈利王子和梅根的身影將不再出現我們的皇室家族中」。

史蒂夫.戴維斯補充，哈利王子與夫人梅根仍然是蠟像館內的重要人物，但目前仍要觀察後續狀況，因此還沒有決定要讓兩人的蠟像放置在何處。