麥當勞擴大52分店試賣「PLT素食漢堡」　搶攻素食市場

▲Beyond Meat跟麥當勞合作推出PLT素食漢堡。（圖／翻攝自Facebook／Beyond Meat）

實習記者施怡妏／綜合報導

連鎖速食業麥當勞公司（McDonald's Corp）宣布，將在加拿大安大略省擴大試賣「超越肉類」公司（Beyond Meat）製作的素肉漢堡。去年底推出為期12週的「蔬菜、萵苣與蕃茄」（PLT）漢堡試賣，從14日開始，將擴大到52間分店，並延長加賣3個月。

根據《路透社》報導，位於芝加哥的麥當勞總部在去年9月於加拿大安大略省西南部的28間分店進行為期12週的「PLT漢堡試賣」，為此衡量素食消費者的需求，以及測試成效如何。分析師、速食業對手跟植物蛋白產品製造商都在觀察試賣結果，判斷PLT漢堡是否有需要擴大銷售，特別是針對美國這個最大的市場。

麥當勞發言人表示，「透過與Beyond Meat的合作，我們能夠提供消費者麥當勞獨家口味的素肉漢堡，了解消費者喜愛及口味，提供合適的餐點。」

雖然許多連鎖速食業者都紛紛推出速食餐點，包括餐飲品牌國際（Restaurant Brands International）旗下的漢堡王（Burger King）、白城堡（White Castle）跟Dunkin'品牌集團（Dunkin' Brands Group Inc.）等，但是麥當勞的合約可能是最大的，並且將會帶起一波「素食肉品」的風潮，襲捲美國的主流社會。

「超越肉類」公司的競爭對手「不可能食品」（Impossible Foods）取消成為麥當勞的供應商，因為它現在沒有能力可以為麥當勞提供產品。此消息傳出後，「超越肉類」公司的股票在週二（7日）收盤上漲12.5%，週三（8日）下跌1.4%。