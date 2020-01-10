等了7年的正義！家族第4代劊子手將「吊死4性侵犯」：我準備好了

▲公車姦殺案4名惡徒，歷經7年訴訟後終於要在本月22日伏法。（翻自news.sky.com）

實習記者施怡妏／綜合報導

轟動全印度的2012年新德里公車姦殺案，受害者家屬在等了7年後，終於得到一個公道正義。新德里法院7日簽署處死令，宣判在22日上午將4名性侵殺人犯絞死。據了解，負責絞刑的劊子手將由賈拉德（Pawan Jallad）擔任，這場死刑他將獲得10萬盧比（約新台幣4萬元）的酬勞，他在接受訪問時表示，「我已經準備好了。」

▲賈拉德是家族第4代劊子手，將一次吊死4性侵犯。（圖／翻攝自《YouTube／News Nation》）

這起公車姦殺案件發生在2012年12月中旬，當時23歲醫學院物理治療系女大生辛格潘迪（Jyoti Singh Pandey），晚間和男性友人看完電影準備返家時，在新德里搭上一輛公車，卻沒想到遇上6名惡徒，辛格的男性友人試圖阻止卻遭圍毆並被擊昏，而辛格則被6人拖到公車後排性侵，事後還將2名受害者從行進中的公車上拋飛，辛格潘迪則是傷重不治身亡。

警方隨後逮捕了這6名惡徒，除了其中一名嫌犯因未成年逃過死刑，只被判3年徒刑，還有一名惡徒在獄中自殺身亡，另外的4人則全被處以死刑，不過4人也在判決後提起上訴，就在上（12）月最高法院駁回免死上訴，法院並在7日簽署處死令。

據The Statesman報導，這4名性侵殺人犯將在22日上午執行絞刑，將由57歲的賈拉德負責絞刑工作。賈拉德是7個孩子的父親，其中有5個女兒，2個兒子。賈拉德在受訪時表示，這份工作是家傳，家族一直都在幫助印度實施死刑，如今他是第四代負責人。他表示，他在20歲時就開始跟著祖父見習，他說劊子手這份工作並不好做，因為如果稍有失誤，就會增加受刑人的痛苦。

▲賈拉德表示，身為父親，這次執行的死刑讓他感到很欣慰。（圖／翻攝自《YouTube／News Nation》）

賈拉德表示，「這次執行的死刑讓他感到很欣慰，因為那些罪犯對無辜的女孩下手，身為父親的我可以體會被害者家屬的感受。」22日即將到來，賈拉德說他已經準備好了，就等當局最後下令。賈拉德也到現場確認刑台的狀況，以及死刑犯的高度與位置，確保當天的絞刑一切順利，他也表示，要他一次吊死4個是不成問題的。

據悉，賈拉德一直以來都有財物上的困擾，每個月政府只給他5,000盧比（約新台幣2,000元）生活，一家人都靠著劊子手的工作賺錢，沒有其他的收入來源。這次的工作政府給賈拉德10萬盧比（約新台幣4萬元）的酬勞，他表示，「每執行一次死刑，會得到2.5萬的盧比，因為這一次的死刑犯有四名，所以總共是10萬盧比。」他將用這筆錢來為女兒辦婚禮，把腐爛的房子改修，並把負債還清。

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