1台電視只要1000元！法超市標錯價拒賣引暴動...顧客圍堵收銀台

▲GéantCasino發生烏龍，把電視標成離譜價格。（圖／翻攝自維基百科）

實習記者崔子柔／綜合報導

企業商家標錯價錢引發民眾搶購事件時有所聞，有些商家會認錯出貨自行吸收虧損，有些則會拒絕出貨給顧客。法國一家連鎖超市近日就發生這樣的爭議，原來一台399歐元（約新台幣1.32萬元）的電視，卻誤標為30.99歐元（約新台幣1031元），引發大批民眾湧入搶購，還有人一次搬了4、5台，但最後超市拒絕以誤標的價格出售，引起現場顧客失控，表示買不到就不願離開。

據《BBC》報導，法國蒙彼利埃連鎖超市Géant Casino由於誤植電視價格，引發民眾搶購，不過當民眾將搶到的電視帶往收銀台結帳時，店員卻說不能用「30.99」歐元的標價賣出。目擊者指出，顧客們發現超市不認帳後，便圍堵在結帳口，放話表示「如果不能用30.99歐元的價格買到就會一直待在這裡。」他表示，看到不少人的手推車裡裝了4、5台電視。

#Montpellier @geant_casino Odysseum est pris d'assaut par des centaines de #clients Le #supermarché aurait été victime d'un bug #informatique sur les prix affichés de l'électroménager La virgule des étiquettes électroniques a été déplacée Au lieu de TV à 400€ ils étaient à 40€ pic.twitter.com/Hrh4Q4gBXX — viàOccitanie (@viaOccitanieTV) 2020年1月8日

▲顧客們圍堵收銀台。（圖／翻攝自推特／@viaOccitanieTV）

超市察覺場面快要失控，便向警方求助，警局派了十多名人力到現場驅散顧客。事實上，賣家必須用標示的價格來販售商品，但如果標價明顯與價值相差太大，那賣方也可以拒絕出售。

其實企業標錯價認賠交貨的例子也有，香港國泰航空去年1月將越南飛往紐約的商務艙預售來回票標價675美元（約新台幣2萬元），但原價事實上是1.6萬美元（約新台幣48萬元），最後國泰航空認賠交貨，以標錯的價格售出機票。