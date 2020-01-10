波多黎各強震毀發電廠　2年前颶風侵襲帶走3千人也曾大停電

▲波多黎各7日再度發生6.4強震，已知至少1死。（圖／路透）

記者楊庭蒝／綜合報導

美國自治領地波多黎各近日連續地震後，造成島上大規模斷電，至少有1人死亡，300所房屋被摧毀，目前還有三分之二的居民仍然沒有電力，電力管理局執行長何塞·奧爾蒂斯（Jose Ortiz）表示，現階段已經恢復約四分之一的電力，島上最主要的3個發電廠將在下周四到周六間陸續恢復運作。

根據美國地質調查局觀測，在當地時間7日凌晨4時24分（台灣時間下午4時24分）發生規模6.4地震，震央位置在波多黎各西南沿岸外海，深度僅10公里，之後的8小時內又陸續觀測到至少27起規模3以上餘震，其中最大的規模為5.6，造成73歲的馬丁內斯（Nelson Martínez Guillén）遭塌牆體壓死，是目前確認到唯一一位的死者。

▲波多黎各強震摧毀奇石Playa Ventanas。（圖／達志影像／美聯社）

波多黎各是美國在加勒比海地區的一個自治邦，人口接近340萬，是大安地列斯群島四個大島中最小的一個島，以歷史、熱帶風情、自然景觀和傳統美食聞名，著名觀光景點蓬塔文塔納（Playa Ventana）石拱門也因強震而被摧毀。

根據CNN報導，何塞表示，當地最大的發電廠科斯塔蘇爾（Costa Sur）發電廠已經有60年的歷史，負責島上約四分之一的供電量，這次受到嚴重的受損，可能至少會停止運作1年以上，畢竟60年以來都一直在運作沒有休息。

目前全島復電的時間還不一定，波多黎各州州長萬達·瓦克斯克斯（WandaVázquez）表示，在地震後2天已經恢復全島一半的電力，希望能在13日讓全島復電。

波多黎各在2017年曾受到颶風瑪麗亞侵襲，也造成全島大規模停電，有2975人喪生，損失約1000億美元（約台幣3兆元），這次的強震也讓颱風災後的情景再次從居民的記憶中喚醒。