又遭空襲！不明飛彈擊伊拉克北部　距美空軍基地僅30km

▲位於伊拉克北部的美軍巴拉德空軍基地（Balad air base）。（圖／達志影像／美聯社）



記者張方瑀／綜合報導

伊拉克9日晚間又傳飛彈攻擊，遭襲地點位在伊拉克北部的薩哈拉丁省（Salahuddin）杜賈爾區（Dujail），非常靠近美國巴拉德空軍基地（Balad air base），所幸無傷亡傳出。

杜賈爾區位在首都巴格達以北50公里處，巴拉德空軍基地則位在80公里處。消息人士指出，目前不曉得該枚飛彈來源，不過沒有造成任何人員傷亡。

Al-Sumariya reports that a rocket landed near al-Balad air base in #Iraq’s Salahadin province.

US troops are stationed at the base. pic.twitter.com/6NEFkO7Mjs — Baxtiyar Goran (@BaxtiyarGoran) January 9, 2020

在此之前，伊朗才對美軍駐伊拉克基地發動2次攻擊，8日凌晨發射數枚飛彈空襲伊拉克美軍基地，儘管目前傷亡人數仍各執其詞，但從曝光的衛星照片可看出，阿薩德空軍基地共七棟建築物，伊朗所發射的導彈共擊中五處，其中至少3棟建築的部分結構已經遭到毀壞，剩下部分幾乎也是斷垣殘壁。

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