又遭空襲！不明飛彈擊伊拉克北部　距美空軍基地僅30km

▲位於伊拉克北部的美軍巴拉德空軍基地(Balad air base)。(圖/達志影像/美聯社)



記者張方瑀/綜合報導

伊拉克9日晚間又傳飛彈攻擊,遭襲地點位在伊拉克北部的薩哈拉丁省(Salahuddin)杜賈爾區(Dujail),非常靠近美國巴拉德空軍基地(Balad air base),所幸無傷亡傳出。

杜賈爾區位在首都巴格達以北50公里處,巴拉德空軍基地則位在80公里處。消息人士指出,目前不曉得該枚飛彈來源,不過沒有造成任何人員傷亡。

Al-Sumariya reports that a rocket landed near al-Balad air base in #Iraq’s Salahadin province.

US troops are stationed at the base. pic.twitter.com/6NEFkO7Mjs