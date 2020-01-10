澳警緊急向台簡報王立強受威脅　澳媒：此案旨在干預台灣大選

▲蔡正元與王立強對話影帶。（圖／記者屠惠剛攝）



記者丁維瑀／綜合報導

澳洲《世紀報》（The Age）、《雪梨晨鋒報》（Sydney Morning Herald）掌握有關自稱為中國間諜王立強受威脅的文字與影片。《世紀報》今（10）日報導，澳洲當局已緊急向台灣簡報相關情況；多個消息來源聲稱，由於台灣將於11日選舉，澳警簡報看來相當緊急跟重要。

澳媒掌握王立強收到的消息，根據內容，認為此案似乎是想干預台灣大選。報導指出，澳洲聯邦警署（AFP）告知位在台北的調查人員，正收集相關證據，釐清中國國民黨副秘書長蔡正元、中國孫姓商人疑似威脅、利誘王立強一事；王立強被爆出提供一套劇本，要求他撤回當間諜的說法，還要他指控民進黨貪腐。

雖然澳洲聯邦警署拒絕就現在的調查發表評論，但很顯然，該單位自去年平安夜以來就掌握所有的訊息與通話。報導描述，這個醜聞9日在台灣爆發，引發政治口水與媒體報導，民進黨也召開記者會，要求國民黨解釋情形。

消息人士證實，王立強去年11月24日收到第一封訊息後，澳洲聯邦警署便展開調查，正嚴肅對待相關指控。澳洲聯邦警署一名發言人8日表示，已注意到王立強面臨的威脅，會嚴肅處理。

▲王立強與中國孫姓商人對話紀錄。（圖／The Age、澳洲熟悉內情人士提供）



王立強去年11月告訴澳媒，他曾受北京當局指示，要介入香港與台灣的政壇，他接著逃到澳洲尋求庇護。中國政府則反駁他的說法，他其實是一名罪犯。

根據匿名的消息人士說法指出，澳洲情報機構已得知王立強在去年平安夜收到一連串威脅與利誘，包括如果他公開向大眾發表聲明，撤回過去當間諜的說法，他的家人就不會受到傷害，也會有人償還他的債務，但如果他不從，就會面臨死亡威脅。

《ETtoday新聞雲》記者9日獨家掌握王立強、孫姓商人與蔡正元的4張對話截圖，其中可見孫姓商人凌晨傳訊問候王立強，說明兩人在上海會過面，有些事情當面談妥比較好。不過王立強當時則回應小孩在睡覺，「不好意思」。

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