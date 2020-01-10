伊朗指揮官警告：第一步「殺500美國人」　早備好數千枚飛彈

▲ 伊朗8日向美軍發射飛彈攻擊。（圖／翻攝自推特）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美伊情勢緊張，伊朗革命衛隊航太部隊指揮官哈吉薩達（Amir Ali Hajizadeh）9日表示，對蘇萊曼尼（Qassem Soleimani）之死最適當的報復方式就是將美軍逐出中東，8日轟炸伊拉克美軍基地還只是開場；若美方回擊，將採取更激烈的行動，揚言至少殺500名美國人。

根據伊朗塔斯尼姆通訊社（Tasnim News Agency），哈吉薩達召開記者會宣布，已經準備好發射數百至數千枚導彈，但在8日對2處美軍基地的空襲中僅射出不到20枚，「我們原預期衝突會持續3天至一周，為此準備幾千枚導彈。」

哈吉薩達說明，「此次空襲行動的目的並非殺死美國士兵，而是摧毀軍事機器，仍造成數十人死傷」。他也警告，若提高軍事行動，第一階段就可能造成多達500名美國人死亡；若美國有所回應，第二、第三階段死傷恐達到4000至5000人。但美國總統川普宣稱，伊朗8日的攻擊並未導致任何美國人或伊拉克人喪生。

哈吉薩達還透露，伊朗發動網路攻擊，在空襲期間癱瘓美國的導彈追蹤系統。但美國官員此前指出，基地遭到空襲，雖有建築物受損，但所幸無人傷亡，得歸功於情報機構的早期預警系統有效發揮作用，讓白宮在空襲3小時前就收到警報，得以作好準備。

BBC指出，記者會現場有許多民兵組織旗幟在哈吉薩達身後一字排開，為地區力量的展現，代表這些組織都受伊朗指揮。半島電視台（Al Jazeera）援引消息人士說法報導，伊朗已經掌握中東美軍及其盟友的104處據點，「若美方再犯錯，那些地方將成為目標。」他還提到，伊朗8日發射的飛彈沒有任何一枚被美軍雷達系統攔截。

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