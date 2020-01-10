川普雕像在老婆祖國被燒毀　市長：是對藝術品的不包容

▲這座川普雕像是在去年8月打造完成的，設計師斯拉格爾（Tomaz Schlegl）將它命名為「自由雕像」。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者劉雪兒／綜合報導

第一夫人梅蘭妮亞的祖國斯洛維尼亞（Slovenija）為了批判「民粹政治」，一群村民在去年打造了一座美國總統川普的雕像，但近日內疑似被蓄意焚毀，目前警方已張開調查。對此，摩拉夫切市長巴拉吉奇（Milan Balazic）表示，這樣的行為是對社會藝術品不包容的象徵。

根據《美聯社》報導，這座雕像是由斯拉格爾（Tomaz Schlegl）在去年8月完成的，並將它命名為「自由雕像」，是批判民粹政治的象徵，而這座雕像的外型不僅有川普獨具特色的金髮、藍西裝、白襯衫及紅領帶。

據報導，這座雕像最早是設立在塞拉普里卡姆尼庫村（Sela pri Kamniku），距離斯洛維尼亞首都盧布里雅納（Ljubljana）北方的30公里，因為吸引大量的遊客前來朝聖，引來了當地村民的抗議，威脅說如果不把雕像移走，就會在萬聖節前將它燒毀。

幾個月後，巴拉吉奇花費1500歐元（約新台幣5萬元）將雕像移到摩拉夫切（Moravce），藉機宣傳小鎮。但不久之後，這座雕像就被亂塗鴉，像是在川普的臉臉上畫上鬍子，顯然是指涉希特勒（Adolf Hitler）。近日內，疑似蓄意焚毀，而消防隊員趕到現場時，雕像已經完全被燒毀。

▲ 塞夫尼察（Sevnica）在去年5月揭幕一座梅蘭妮亞木雕像，造型參考她2017年在川普就職典禮穿著淺藍色連身洋裝，並舉起左手打招呼的模樣。（圖／達志影像／美聯社）

對此，巴拉吉奇表示，這樣的行為，象徵對社會藝術品的不包容，目前警方已展開調查。他還表示，在斯洛維尼亞已經不是第一次發生這樣的事情了。在去年6月，一座刻在樹幹上的梅蘭妮亞雕像，在她的家鄉塞夫尼察（Sevnica）被砍下來，引來了非常多的爭議。

對此，設計師斯拉格爾表示，可能是因為美伊事件，引發許多人對川普的不滿，猜測這可能是反川普的行動。