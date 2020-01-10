媽媽分娩完自己去住院　「初生兒丟家中11天」警破門救不回

記者黃翊婷／綜合報導

日本長野縣29歲的金子奈奈上月27日在家中生下一名男嬰，卻將孩子丟下，自己跑到醫院求助，等到醫護人員通知警方並循線找到住家時，已經是11天之後的事了。由於男嬰身上並沒有明顯的外傷，詳細的事發過程以及死因，仍有待長野縣警方進一步調查釐清。

▲金子的兒子還來不及長大，就和這個世界告別了。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay，與本案無關，下同）

根據《產經新聞》報導，29歲的金子平時是在當地某餐飲店工作，2019年12月27日她在家中自行分娩，順利生下一名男嬰，下一秒卻將親生的寶寶丟下，自己跑到醫院就診。

金子向醫護人員表示自己身體不舒服，同日隨即安排住院觀察。但醫護人員很快就發現不對勁，金子身體虛弱是因為剛生產完，可是前來就醫的只有她一人，並沒有寶寶，於是立即通報警方前來了解。

▲有網友提出質疑，認為金子生產當下應該還有其他人在場。

無奈的是，經過長野縣警方追查，所有人直到本月7日才找到金子的住處，破門進入檢查，躺在床上的男嬰早已成為一具冰冷的遺體。由於寶寶身上並沒有明顯外傷，詳細的死因以及金子為何要丟下孩子不顧，仍有待警方進一步調查。

這起悲劇經由媒體報導，掀起日本網友熱烈討論，紛紛在相關新聞底下留言表示，「或許媽媽有什麼苦衷，但孩子是無辜的」、「新的一年剛開始就看到這樣的新聞，超心疼」；還有人懷疑當下應該不只一人在場，「媽媽一個人分娩？那臍帶、胎盤要怎麼處理？說不定孩子的爸爸也在場啊」。