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老將林德福挑戰六連霸　新秀蔡沐霖「年輕抗體」狂拉青年票

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▲▼ 新北第9選區 林德福 蔡沐霖 。（圖／翻攝自林德福臉書、蔡沐霖臉書）

▲林德福（左）、蔡沐霖（右） 。（圖／翻攝自林德福臉書、蔡沐霖臉書）

記者張嘉晏／綜合報導

新北市第9選區（永和區、中和區17里）長期以來被視為「深藍票倉」，本屆立委選舉一共有6名候選人角逐席次，其中備受矚目的就屬現任立委林德福對戰民進黨新秀蔡沐霖了。

今年66歲的林德福從基層出身，不僅擔任過市民代表、永和市長，也連續當了5屆的立委，在地深耕已超過30年，基層實力雄厚，此次是否能爭取6連霸，也是眾所矚目的焦點。

國民黨在新北市目前僅有2個席次，包含永和和新店，永和因為軍公教人口多，一直以來都被視為鐵藍票倉。回溯到第7至9屆立委選舉，除了在2012年因為雷倩脫黨參選、分散了國民黨票源，林德福得票率為48.83%外，其餘2屆的得票率都是超過50%的，遠超過對手的得票數讓他穩坐立委寶座。

反觀民進黨僅在第8屆推出許又銘參選，第9屆則是和無黨籍的李幸長合作分散票數，泛綠候選人的得票率皆未曾超過30%。

▲▼立院總質詢，林德福質詢。（圖／記者邱顯燁攝）

▲林德福資歷豐富。（圖／記者邱顯燁攝）

為地方服務多年的林德福，選區內的里長、民眾幾乎無不認識他，在雙和每個角落都能見到他的身影，因此還有「公園阿伯」的稱號。對手蔡沐霖也曾說，相信林德福「從永和路一段走到最後，能夠叫出80%居民的名字。」可見他和選民、地方連結之深厚。

面對這次主打「雙和換新」、爭取青年票的新秀蔡沐霖，雖然連任之路被外界看好，不過他仍然勤跑基層，沒有因此大意。

和林德福相差30歲的民進黨蔡沐霖，在2019年初原本為黨主席卓榮泰特助，在7月時主動釋出參選意願，挑戰「全台最艱困的選區之一」，喊出「要選就要選全台最硬」，相當有勇氣。

▲▼ 蔡沐霖與街頭藝人合體辦活動 。（圖／蔡沐霖辦公室提供）

▲蔡沐霖與街頭藝人合辦活動 。（圖／蔡沐霖辦公室提供）

身為新手爸的蔡沐霖，除了配合中央提出多項育幼政見、提供年輕父母們更優質的育兒環境，更是主打「年輕抗體」、「雙和換新」等口號，立志為老永和注入新活力。

蔡沐霖認為，永和過去被設計為「花園城市」，最後在外人眼中淪為百慕達三角、又擠又亂的老地方，大家都在其他地區就業、求學，晚上才回到永和睡覺，可見永和還不是個適合落地生根的宜居城市。

林德福參與了永和的過去，有滿滿的參選經驗，因此蔡沐霖這次選戰強拉年輕票，除了在社群上積極與選民互動，也和實況主合作，藉由舉辦各種創新活動和選民拉近距離，臉書上更是有許多「雙和青年」自拍短片表態力挺，就是希望「雙和可以換人做做看」。

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