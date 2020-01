妻預知墜機「起飛前20分鐘」打給老公　竟成最後一通電話他崩潰

▲烏克蘭國際航空波音737客機墜毀,許多家庭天人永隔。(圖/路透)



記者丁維瑀/綜合報導

烏克蘭國際航空(UIA)航班PS752的波音客機8日於伊朗墜毀,當時搭機前往加拿大的女子謝達(Sheyda Shadkhoo)有種不尋常的感覺,預知到可能出事,她在起飛前20分鐘打給老公,希望對方能夠安撫她。最後,她沒能平安返家,老公對此感到悲痛欲絕。

CBC新聞報導,飛機從伊朗起飛前20分鐘,謝達打電話給哈桑(Hassan Shadkhoo),她感覺到不安,想要老公保證「一切都會沒事」。謝達原本在加拿大多倫多申請3個禮拜的假期,要到德黑蘭探望自己的母親與姐妹。

假期結束後,謝達8日搭上前往俄羅斯首都基輔的班機,她告訴老公,美國總統川普(Donald Trump)擊殺伊朗軍事將領蘇萊曼尼(Qassem Soleimani),她對美伊的局勢感到憂心。

哈桑回憶老婆生前對他說的話,「她想要我向她保證不會有戰爭,我告訴她別擔心,什麼事也不會發生。」老婆最後說的話是「好吧,他們叫我關掉手機,再見。」

Twenty minutes before the plane took off from the Iranian capital, Sheyda Shadkhoo called her husband from aboard the flight. She wanted him to reassure her that everything would be fine, he said. #7NEWS https://t.co/Xxj5OHRJ4D