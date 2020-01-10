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全球最大的電動踏板車共享公司LIME將裁員14％　退出12個市場

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▲▼LIME。（圖／取自THE VERGE）

▲Lime傳出將裁員14%員工，退出12個市場。（圖／取自THE VERGE）

記者謝仁傑／綜合報導

根據外媒 Axios 報導，全球最大的電動踏板車共享公司Lime正在裁員14％，並退出了12個市場。

Lime執行長Brad Bao在一份聲明中表示，該公司已決定離開「微型交通發展緩慢」的城市。Lime將撤出營運的城市包括美國的亞特蘭大、鳳凰城、聖地牙哥和聖安東尼奧市，歐洲的奧地利，以及中南美洲的哥倫比亞首都波哥大、阿根廷首都布宜諾斯艾利斯、烏拉圭首都蒙特維多、秘魯首都利馬、墨西哥的巴亞爾塔港，以及巴西的里約熱內盧、聖保羅。

請繼續往下閱讀...

據Axios指出，Lime將裁員約100名員工，約佔公司員工數14％，Brad Bao也在聲明中承認此事。他表示：「財務獨立是我們今年的目標，我們有信心Lime將成為首家實現盈利的下一代移動公司。我們非常感謝支持我們團隊的所有成員和支持我們的城市，希望在適當的時機將Lime重新引回這些地區。」

Lime與其競爭對手Bird、Uber和Lyft，一直都在努力使共享踏板車獲利。大多數專家都認為市場已經飽和，需要整合。經過一段時間的快速增長之後，許多踏板車公司現在都必須退一步，解決一些棘手的問題，例如單位經濟性、軟體、電池和安全性。

最近幾個月Lime與Bird、skip、Scoot和Lyft都解雇了與踏板車相關的員工。根據《The Information》的數據，在全球120多個城市營運的Lime，在2019年虧損約3億美元（約新台幣90億元），以總收入超過4.2億美元（約新台幣126億元）來看，可能是因為成本增加的緣故，包括電動踏板車的折舊，以及大量維修作業。

Lime的總裁Joe Kraus指出，公司已經接近盈利，但傳言稱該公司正在尋求新的一輪投資。


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