人有第二個胃「裝甜點」是真的！科學家找出原因了：所以吃到飽常吃撐

▲美國實驗結果顯示，吃甜點會有「第二個胃」，只是厭倦先前吃過的食物。（圖／達志示意圖）

實習記者謝汶穎／綜合報導

愛吃甜食的女生經常都會說自己有兩個胃，一個拿來裝主食，另一個拿來裝飯後甜點。近日有美國研究解釋，這其實是一種「感官特定的飽足感」（sensory-specific satiety），人們只是因為膩了某種食物，因此想要換個口味，並非真的吃不下東西，而其實這個機制也有使我們保持健康的功能。

據美國Vox報導，賓夕法尼亞州立大學（Pennsylvania State University）研究人類吞嚥行為的羅爾斯（Rolls），過去40年一直在做這項實驗，他提供通心粉和起司給試驗者食用，第一次實驗中，當試驗者表示已經吃飽的時候，他給他們更多同樣的食物，第二次實驗時，則改成給他們冰淇淋，綜合兩次結果發現，雖然試驗者先前都已經表示吃飽了，但事後吃的冰淇淋卻是通心粉和起司的3倍多。

▲人們在吃自助式或吃到飽時，會較難感受到飽足感而不小心吃太撐。（圖／達志示意圖）

據實驗結果顯示，這其實是一種「感官特定的飽足感」，這些試驗者並不是感到真正的飽足感，只是對相同食物失去食慾，想要品嘗其他的東西而已。羅爾斯表示，這是讓我們保持健康的一種機制，「因為我們是雜食動物，所以這是一件好事，鼓勵我們攝取不同的食物。」

羅爾斯也表示，這個機制也有可能會造成反效果，因為我們並不會知道自己什麼時候是真的飽了，因此可能會毫無節制的進食。這也解釋為什麼當我們在吃自助式餐點或是吃到飽時，常常會吃到太撐的原因。

目前關於「感官特定的飽足感」的機制仍在進行研究，但目前推測可能來自大腦的反應，大腦中的細胞會對愉悅有所反應，因此對於已經品嘗過的東西，細胞發生反應較小，對於嶄新的食物，細胞則會完全反應。

羅爾斯最後補充，這個機制也讓人們無法抵禦誘惑，因此會加劇肥胖的出現，因此推薦大眾可以用低熱量的食材製作甜點，或是在選擇蔬菜時，可以少量，但要選擇多種類型，讓自己飲食更加均衡。