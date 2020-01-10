烏克蘭墜機176死…各國矛頭皆指伊朗　杜魯道：被地對空導彈打下

▲烏克蘭國際航空（UIA）客機墜毀造成機上176人全數罹難。（圖／達志影像／美聯社）



記者張方瑀／綜合報導

烏克蘭國際航空（Ukraine International Airlines）一架班機8日清晨於伊朗德黑蘭機場起飛不久後墜毀，各界將矛頭直向伊朗，認為是該國發射導彈誤擊，才會造成機上176人全數喪生。美國總統川普直接表示，「可能有人犯錯了！」他懷疑墜機並非機械故障造成；加拿大總理杜魯道也說，班機有被伊朗飛彈襲擊的痕跡，「在找到答案前加拿大不會停下。」

川普（Donald Trump）9日表示，他的確對機械故障的說法存有懷疑，「可能有人犯了錯誤。」不過川普也說不會對原因下定論．「飛機在非常險惡的地區飛行，他們有可能犯下錯誤。有些人說是機械因素。我個人並不認為這是問題。」

杜魯道（Justin Trudeau）在記者會上指出，這次攻擊可能是無意的，但根據加拿大取得的情報，以及從盟國取得的消息顯示，這架飛機是被伊朗的地對空導彈所擊落，這些證據都顯示必須立即展開調查的必要性「確切了解這場悲劇如何發生是非常重要的，加拿大人想要得到答案，這代表著透明調查、究責以及正義，在得到（答案）之前，加拿大政府不會停下。」

BREAKING: Justin Trudeau: "We have intelligence from multiple sources, including our allies and our own intelligence. The evidence indicates that the plane was shot down by an Iranian surface-to-air missile."



"This may well have been unintentional." https://t.co/0lUcvfqWfZ pic.twitter.com/3et3sP9MtK — ABC News (@ABC) January 9, 2020

英國首相強生（Boris Johnson）也說，目前有「大量資訊」顯示，這架班機是被伊朗的飛彈擊中，「很有可能是無意間造成的。」他強調，必須立刻對這起空難展開完整、透明的調查，也呼籲各方必須降溫，緩解區域緊張情勢。

澳洲總理莫里森（Scott Morrison）10日表示，澳洲收到的情報與加拿大、美國所收到的類似，他相信烏克蘭墜機不是出於故意的行為，「這只是一個非常可怕的事件，我們將盡可能提供所有的支持。」

這架烏克蘭航空班機從伊朗德黑蘭機場起飛不久後墜毀，機上176人全數喪生，其中包含有4名英國籍乘客、63名加拿大籍，更有138人的目的地是加拿大。而該班機墜毀不久前，伊朗才對美軍駐伊拉克的兩處空軍基地發射飛彈攻擊。

伊朗在9日宣布初步調查結果出爐，內容指，該架波音737-800客機在失事前就已出現技術故障問題，曾試圖返航。起飛至8000英尺的高空時，就從雷達上消失，接著便墜毀。烏克蘭國家安全與國防委員會（NSDC）判斷，這架波音737墜毀的主要原因目前有3種說法，分別為飛彈攻擊、恐怖攻擊與技術問題導致的引擎爆炸。

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