孫大千請年輕世代思考5個問題：蔡英文打算把這些人當盤子？

▲孫大千。（資料照／記者李毓康攝）

記者張乃文／台北報導

距離2020大選僅剩1天，國民黨總統候選人韓國瑜競辦副執行長孫大千請年輕世代思考五個問題，他說，「蔡英文打算把台灣年輕人當成盤子了」，年輕人只能當「月光族」等，這樣用人唯親的政客，真的值得信任嗎？

孫大千10日在臉書發文直言，「這一次，蔡英文是打算把台灣的年輕人當成盤子了」。他請年輕世代想一想幾個問題，第一、關於行政院提出的大南方開發計畫。民進黨的政治人物過去利用中南部鄉親的支持多次取得政權，但從來沒有真正關心過中南部發展，「如果不是因為代表高雄的韓國瑜參選」，行政院根本不會提出大南方開發計畫，這樣忘恩負義的政客，真的值得年輕世代信任嗎？

其次，蔡英文在上一次選舉時，為了爭取勞工朋友的選票，才信誓旦旦的訴求「勞工永遠是她心中最軟的一塊」。但是，才當選沒有多久，就立刻向資本家傾斜，不惜出賣勞工夥伴，讓他們繼續在低薪過勞的環境中掙扎。這樣過河拆橋的政客，真的值得信任嗎？

第三，蔡英文在2018年九合一大選前夕，為了要爭取年輕朋友的選票，不惜加碼喊話，她夢想的基本工資是3萬元，行政院更同時宣布，將要提出「最低工資法」。但是在九合一大敗之後，「基本薪資三萬元」和「最低工資法」卻成為兩張徹徹底底的「芭樂票」，這樣信口開河的政客，真的值得信任嗎？

第四，蔡英文口口聲聲說為年輕人而戰，其實只不過是為了自己的連任而戰，如果她順利連任了，真正「一人得道，雞犬升天」的，只不過是「吳音寧們」、「林飛帆們」、「楊蕙如們」、和「口譯哥們」，但年輕世代仍然只能當「月光族」、「窮忙族」、和「厭世代」，這樣用人唯親的政客，真的值得信任嗎？

最後，孫大千強調，民進黨的政治人物背棄了中南部鄉親的付托，犧牲了勞工朋友的信任，現在只好轉過頭來，用「芒果乾」來呼攏年輕世代，台灣的年輕世代在民進黨政客的心中真的這麼好騙嗎？

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