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美眾院火速通過「戰爭權力決議」　限制川普對伊朗動用武力

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▲▼示威者不滿美國空襲擊殺伊朗聖城軍（Auds Force）指揮官蘇萊曼尼（Qassem Soleimani）。（圖／路透）

▲伊朗示威者不滿美國空襲擊殺伊朗聖城軍指揮官蘇萊曼尼（Qassem Soleimani）。（圖／路透）

記者錢玉紘／綜合報導

美國眾議院在當地時間9日下午投票通過決議案，將限制總統川普的權力，要求川普在對伊朗發動任何軍事行動之前，都必須向國會取得授權。《紐約時報》報導，此舉等於是斥責川普在未獲批准的情況下，加強對伊朗敵意的決定。

這項「戰爭權力決議案」（War Powers Resolution）以224對194票表決通過，兩黨在經過激烈辯論後做出決定，民主黨人堅持，總統針對伊朗的行動有任何升級之前，都必須讓國會介入，否則可能會有更多戰爭，而共和黨認為，在如此危急的時刻，民主黨人還質疑國家統帥，是在「擁抱敵人」，非常危險又不愛國。

而共和黨的意見和川普先前發表的評論差不多，他指出，民主黨雖然表示擔憂，但實際上是在幫助蘇萊曼尼上將，「裴洛西和民主黨人想為他（蘇萊曼尼）辯護，這對國家來說是件非常糟的事情」。

裴洛西則在記者會上回應，「這不是關於伊朗人有多壞，是關於美國人的好，我們應該要保護人民，避免戰爭，更不需要讓一代一代的士兵們為此受苦」。

不過，這項決議案仍必須送交參議院表決，通過但參議院由共和黨掌控，要通過不太可能，最後很可能變成一項聲明而已，川普也在推特上呼籲議員不要投票支持。

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