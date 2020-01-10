中美下周簽貿易協定　美股道瓊漲211點...三大指數再破紀錄

▲美股收盤後上漲。（圖／路透）

記者錢玉紘／綜合報導

美國與伊朗緊張情勢趨緩，美中貿易協議第一階段也即將簽署，帶動美股氣勢。9日收盤後，道瓊指數升211點或0.74%，收在28,956點；標普指數升21點或0.67%，收在3,274點；那斯達克指數升74點或0.81%，收9,203點。三大指數皆創下收盤紀錄。

個股方面，中國政府公布資料顯示， iPhone去年12月在中國的銷售量增加了18%，蘋果股價上漲2.1%，另外，美國總統川普指出，他不認為是機械故障導致烏克蘭航空空難，讓波音股價回彈，收盤後漲了1.5% 。

美國與伊朗情勢在經過一整日的緊張後稍微趨緩，CNBC報導，「Marketfield Asset Management」的董事長沙爾（Michael Shaoul）認為，「我們不希望對近期發生的政治事件漠不關心，但也不認為它對市場軌跡會有長遠的影響，除非有超越目前狀況的發展」。

中美貿易協定方面，中國商務部9日宣布消息指出，國務院副總理劉鶴將在13日率團前往華府，並於15日簽署第一階段貿易協定。川普則是在同立即表態指出，很快就會開始談第二階段，但要等到美國總統大選後才會簽署協議。