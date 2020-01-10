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快訊／烏克蘭客機墜毀之謎　美官員：相信是伊朗誤射飛彈擊落

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▲▼烏克蘭國際航空（UIA）波音737客機墜毀。（圖／路透）

▲烏克蘭國際航空（UIA）一架波音737型客機從德黑蘭起飛後隨即墜毀，外界懷疑遭飛彈擊落。（圖／路透）

記者王致凱／綜合報導

烏克蘭航空一架客機8日從伊朗首都德黑蘭起飛後墜毀，機上176人全數罹難。根據美國CBS新聞網報導，美國官員相信，很可能是伊朗誤射飛彈，意外將客機擊落。

CBS新聞網報導稱，在該架飛機墜毀之前，美國情報部門不但偵測到雷達信號，美國衛星更捕捉到兩次地對空飛彈發射的信號。報導稱，聯邦官員9日獲得簡短情報，據信在墜機現場附近發現飛彈殘骸。

CNN也引述多名美方官員說法，稱根據美國軍事與情報部門分析衛星、雷達和電子數據後，美國「越來越相信」伊朗誤將烏克蘭客機擊落，時間點就在伊朗對伊拉克美軍發動攻擊後不久。

CNN引述消息人士的說法，由於事件發生在伊朗空襲美軍基地後不久，伊朗部隊可能誤以為自己遭受攻擊，因此又發射地對空飛彈，結果將民航機擊落。

美國總統川普被9日被問及此事時表示，他有他自己的疑慮，但現階段還不會下定論。川普說，「飛機在非常險惡的地區飛行，他們有可能犯下錯誤。有些人說是機械因素。我個人並不認為這是問題。」被問到是否認為客機遭意外擊落？川普則回答，伊朗必須交出黑盒子才能水落石出，「理想的情況是交給波音公司，但交給或其他國家也可以。」

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