2020總統大選確保供電穩定　台電動員近2千名搶修人力備戰

▲為確保選舉期間供電穩定，台電公司在全台24個營業區處動員近二千名人力，是平時輪值人力的兩倍。（圖／台電提供）

記者林淑慧／台北報導

2020總統大選明（11）日登場，為確保選舉期間供電穩定，台電公司成立「穩定供電應變小組」，由總經理鍾炳利親自坐陣督軍，在全台24個營業區處動員近二千名人力佈署，確保投開票作業順利進行。

台電總管理處已成立「第15任總統副總統暨第10屆立法委員選舉穩定供電應變小組」，為因應此次大選，各區處輪值巡修調度人力達916名，另額外加派1,054名支援搶修人力，總計動員1,970人，是平時輪值人力的兩倍。

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台電表示，為維護選舉期間供電穩定性，已針對中選會、各選情中心及投開票所之線路設備加強維護，包含運用「紅外線熱分析儀」等檢測設備盤點巡視配電線路，並將於1月10日、11日暫停選舉活動場所之工作停電。

此外，台電也已通知各地方縣市政府選舉委員會加強檢查及維修各投開票所屋內自備線路設備，並備妥不斷電系統（UPS）與緊急發電機等設備，確保投開票過程順利進行。

為因應投票當日各選務場所的突發狀況，台電將派員進駐中選會與地方縣市政府的選務中心直至計票結束；同時，也將派員進駐區公所與鄉公所的計票中心，協助處理該地區與其轄下各投開票所的緊急停電事故，共計增派452人。

另外，台電表示，因應中央選舉委員會及地方政府需求，也將在各選務機關設置共22具大型發電機協助應變，另備妥127具小型發電機隨時待命，力求供電穩定使選務工作順利進行。