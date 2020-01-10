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先探／被動元件景氣回升來真的？！

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（圖／先探投資週刊 提供）

被動元件景氣好轉？導電漿廠勤凱春江水暖鴨先知，不僅十二月營收創下歷史新高，第一季營運也可望再創高，被動元件廠全面拉貨，接下來業績行情不會淡。

【文／林麗雪】

被動元件股近期暴漲暴跌，讓投資人捉摸不清，一下子傳出重啟漲價消息，一下子又因十二月份營收表現差強人意、加上國巨董事會通過將辦理現增恐稀釋ＥＰＳ，拖累被動元件股價自高檔拉回修正，撲朔迷離的產業氛圍，讓人無所適從。

勤凱客戶急拉貨

請繼續往下閱讀...

不過，從上游被動元件導電漿廠勤凱的營運及接單狀況來看，被動元件產業的景氣復甦，應才剛要啟動而已。

「客戶拉貨拉得很急，已經被客戶訂單追著跑，上半年景氣應該都沒問題。」被動元件導電漿廠勤凱董事長曾聰乙說，被動元件客戶各產品線的訂單全面復甦，目前客戶給的訂單已到第一季底，包括電容、電阻、電感都有不小的拉貨力道，為此，公司不僅農曆年已經加班生產，若無意外，第一季營收就可回到二○一八年第三季二．一三億元的高峰水準，今年營運可望逐季走高。

顧名思義，導電漿的功能就是導電，在電子元件中是關鍵上游材料，加上被動元件的製程多達十幾道，一旦導電漿出現問題，就是幾億顆的被動元件要報廢，導電漿料的可靠性至關重要，也因此，一直以來，導電漿幾乎是「零與壹」的產業，不成功便成仁，而全球能生產導電漿的廠商也是幾根手指頭數得出來。

產業既是寡占，被動元件產業景氣好壞，導電漿廠的營運自是先行指標。在被動元件導電漿領域，美廠杜邦、日廠Namics、昭榮化學（Shoei Chemicals）幾乎囊括了全球主要市占份額，十年前勤凱崛起，如今漸取得一席之地，並已為美、日導電漿大廠視為可敬的對手。

目前勤凱逾九成的營收比重來自被動元件廠，客戶涵蓋國巨、華新科、奇力新、大毅等國內一、二線被動元件廠，而國內被動元件廠所需要的導電漿中，逾三成來自勤凱，勤凱在國內電容導電漿料的市占超過三成、電感則超過五成，被動產業景氣好轉，勤凱「春江水暖鴨先知」。

勤凱甫公布的十二月營收衝高至七三二五萬元，不僅創下歷史新高，並較一八年同期大幅成長九一．六五％，第四季合計營收達一．八九億元，創下單季歷史次高紀錄，並是一八年第三季以來的單季營收新高，勤凱營收率先回溫，確立被動元件產業景氣已觸底回升。

被動元件廠營運後發先至

曾聰乙說，５Ｇ、車用電子等新需求的帶動下，上一波被動元件景氣調整比預期要快，原先因為缺貨過度下單（over-booking）爆滿的庫存，在去年第四季都已經消化完成，現在客戶給的訂單都已到第一季底。

曾聰乙樂觀地說，一月雖碰上農曆新年，但勤凱業績仍可望不淡，單月營收有機會衝破八千萬元再創歷史新高，且整個第一季都可維持在歷史高檔水準，第一季營收將有刷新歷史新高的機會。（全文未完）

全文及圖表請見《先探投資週刊2073期》便利商店及各大書店均有販售
或上http://weekly.invest.com.tw有更多精彩當期內文轉載

（圖／先探投資週刊 提供）

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