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先探／成長率X毛利率的必勝公式

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（圖／先探投資週刊 提供）

加權指數於漲多後隨國際股市拉回修正，雖然存在不少變數，不過低利率環境仍有利延續長多格局，可留意高毛利率且具穩定至成長獲利能力個股，不僅營運爆發力強，也較容易受到市場青睞。

文／黃俊超

二○二○年第一個交易日，加權指數漲逾百點，然而在一月三日，美軍轟炸伊拉克巴格達機場，造成伊朗革命衛隊指揮官蘇雷曼尼喪生，後伊朗還擊美軍駐伊軍事基地，中東局勢再次升溫，油價、金價同步攀高，其中金價漲至六年多來新高，股市則走跌。一九年一月三日，為台股全年低點，而二○年一月三日，則是波段高點。

元月變數較多

請繼續往下閱讀...

美國道瓊、S&P 500與Nasdaq指數相對有撐，維持在短期均線附近，跌勢較重的是費城半導體指數，一度修正至月線附近。連動到國際股市，中國上證未受影響，續沿五日線彈升，香港恆生也在跌破十日線後趨穩，韓國與法國月線具支撐力道，日本與德國則回到季線附近，整體而言都還仍是多頭，屬短線上的震盪。

在台股方面，加權指數四個交易日最大下跌四二○點、跌幅三．四四％，並跌破月線，櫃檯指數相對較重為四．五一％，最低至季線附近。波段性的漲勢過後出現拉回，屬於正常能量釋放與籌碼調整，何況一月十一日將舉辦總統大選，一月十五日美中簽署貿易協定，一月二十日就將封關進入農曆年節假期。

加權指數創高後連續四個交易日下跌，下跌時平均日成交量能為一六三六億元，略高於之前上漲時平均量能，外資共賣超二○九億元，日ＫＤ指標已降至五○中值之下，ＭＡＣＤ轉為負值，布林通道收斂，Put/Call Ratio降到一○○％以下，短線轉震盪整理，可暫時避開，待量能萎縮、籌碼沉澱，整理過後則利多方再起。

今年元月交易天數將少於往年，但是變數卻不少，總統大選結果關乎到正在對峙的全球兩大強權，美國與中國對於台灣未來的態度，也可能會成為美中貿易戰當中的關鍵因素之一，在藍綠兩黨明顯已經選邊站的狀況下，誰能出線將會影響台灣未來發展方向。政治歸政治、經濟歸經濟，基本上不會發生在現實生活當中。

美中貿易戰火下，台灣是聯合國認證的受惠者，經濟成長率勝過韓國、新加坡與反送中抗爭下的香港，而台商回流影響層面更為廣泛，除了投資帶動工業用地需求與工作機會外，對股市也帶來正向加分效果。台灣地小人稠，也沒有太多資源，然而最美的風景是人，最強的武器是經濟底蘊與科技實力！

熱錢party尚未散場

除了外部的不可抗力之外，盤面上接下來必須留意的是去年十二月營收，等同於全年營收全數出爐，而財報則將於三月底前公告，雖然已經是過去式，但是必須特別留意因新台幣升值，對出口商來說有可能帶來的匯兌損失，將會侵蝕到部分獲利；另外，農曆年後招工狀況也會對於第一季營收帶來影響。

統計一九八○年以來，美國歷經十次總統大選，其中七次上漲、三次下跌，上漲機率相對較高。雖然不論總體經濟或金融市場，都有許多變數要去克服，但是在低利率的環境下，熱錢效應可望持續發酵，仍會是最重要關鍵因素，股市的多頭也尚未遭到明顯破壞，然而累積一定漲幅過後震盪加劇是難以避免的。

以債市來看，標普全球評級一九年對美國企業債務評價，是過去十年來最悲觀的水平，然而觀察彭博巴克萊美國綜合債券指數，一九年共計上漲八．七％，為○二年以來最好的一年，其中，投等級美國公司債報酬率更是高達十四．五％，除了聯準會預防性降息的因素之外，熱錢也是重要推手。

再從摩根士丹利的報告來看，企業增長所帶來的回報其實有限，美股的上揚更多是來自本益比的上升，從原本的十四倍提高至十九倍，也就是說指數價格上揚超過九成比率，是來自於本益比的提高，回到台灣股市來看，目前本益比也約在十九～二○倍之間，兩國股市同樣都是獲得熱錢推升上漲的效果。

打造高附加價值產業鏈

盤面上高價股越來越多，超過百元公司已有一八九家，其中十家來到五○○元之上，去年底盤中還一度誕生四千金，就如前段所提，若是單以獲利表現來推算，與漲幅相較理論上並沒有那麼大的動能，籌碼的集中度與熱錢的效益產生加乘效果，相較於三○年前的歷史高點，台股主軸從資產、金融轉向高科技。

利率將達十％，宣示後各大外資紛紛調高目標價，顯示就算當前毛利率偏低，若未來能向上提升，對股價將有相當正面的刺激，毛利率持續走高或穩定於高毛利率，是相當值得留意的投資方向。（全文未完）

全文及圖表請見《先探投資週刊2073期》便利商店及各大書店均有販售
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（圖／先探投資週刊 提供）

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