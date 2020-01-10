倒數1天追英文／回防雙北衝刺　蔡英文選前之夜凱道大造勢合體賴清德

▲蔡英文。（圖／記者徐斌慎攝）



記者蔡文鈴／台北報導

2020大選倒數1天，總統蔡英文「勇敢自信 護台同行」掃街車隊6日開始從南到北移動，10日回防雙北，預計下午4點半抵達「勝利終點」全國競選總部。最後一晚「選前之夜」蔡英文將分別出席高雄及台北場，賴清德則出席新北和台中場，兩人採取「分進合擊」方式，最後在凱道大合體。

蔡英文掃接車隊路線：

0945-1000 新北市出發記者會 土城競選總部（新北市土城區裕民路193-1號）

1000-1030 新北市吳琪銘車隊掃街 起點：土城競選總部（新北市土城區裕民路68號）

終點：台北床墊（新北市土城區青雲路5號）

1035-1105 新北市羅致政車隊掃街 起點：台北床墊（新北市土城區青雲路5號）

終點：新北市板橋區雙十路二段6-1號

1110-1140 新北市張宏陸車隊掃街 起點：新北市板橋區雙十路二段6-1號

終點：張宏陸競總（新北市板橋區文化路一段97號）

1430-1515 新北市余天車隊掃街 起點：余天競選總部（三重區忠孝路一段153號）

終點：三重區國民運動中心（三重區集美街55號）

1535-1635 台北市聯合車隊掃街 起點：台北市忠孝東路七段、向陽路口

終點：台北市中正區紹興北街、北平東路口

1635-1700 勝利終點 全國競選總部（台北市北平東路30-1號）

1800-2030 高雄市造勢晚會 鳳山區競選總部廣場（高雄市鳳山區議會路77號）

1930-2130 新北市造勢晚會 新北市板橋區公館街、民權路口

1900-2200 台北市造勢晚會 凱達格蘭大道