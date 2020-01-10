書摘／38歲女教師想改變「川普狂粉」婆婆　頓悟親密關係的侷限性

時報出版授權文字，節錄自《在家不要談政治：擁抱不同立場，修補彼此的關係黑洞》，作者：珍．賽佛 ( Jeanne Safer)，譯者： 劉議方。

那些最激烈、持續最久且沒完沒了的爭執，會毀了人與人之間相親相愛的關係。之所以會發生那些爭執，都是基於彼此心中的假設，它對每個人都有害，超越黨派、意識形態、性別及年齡。我們有個堅定的信念，一心覺得自己能改變對方的政治觀點，也認為是當務之急。兩派陣營的人們都篤信，只要有說服力又夠堅持，就可以辦到。感情關係會陷進絕望，就是這種強迫心態所造成，百分之九十八的人都有經歷過。「說服對方改變政治觀點」變成舉國上下都在困擾的感情問題。

「為什麼政治重要到我覺得必須賭上我們的感情？」

說服對方轉變政治信仰，這個目標註定失敗。對於三十八歲的教師溫蒂．珍金斯來說，這卻幾乎說得上是她神聖的使命。溫蒂的婆婆是川普的狂粉，而溫蒂的人生任務就是不管付出什麼代價，也要讓婆婆明白她誤入了歧途。即使溫蒂從來沒成功過，且沉痛地意識到，這段自己珍視且知道無可取代的關係已經受損，她仍將這個任務視為指導原則，堅持執行。

▲美國總統川普。（圖／路透）

自溫蒂與她婆婆相識的二十年來，她是有些不滿婆婆的保守派思想。溫蒂是個堅定的自由派，也是虔誠的貴格會教徒，只是在二○一六年大選前，她還能克制自己，避談政治話題。溫蒂真心認為，婆婆是了不起的女性；確實，她比溫蒂的媽媽更像個母親、更有愛心，也更樂於付出。溫蒂的婆婆珍金斯女士不只是和溫蒂很親近（她們之間的隔閡只有政治意識），也每天都會照顧孫子孫女，她很愛他們，他們也很愛奶奶，一家和樂。

川普和他的政策讓溫蒂很火大，但「另一個女人」──她婆婆卻都支持。溫蒂對此很震驚，於是執意要改變婆婆的觀點，但是溫蒂的丈夫一點也不支持她，許多朋友也要求她停止、放棄這些行為。「大概沒人覺得我有理，也沒人覺得拿這個問題和她談有什麼益處，」她承認，但並沒有要放棄。表面上，她基於道德考量，覺得必須坦白說出自己的觀點。「我們已經在政治上保持沉默、維持禮貌很久了，不能再忍下去了，」她說，「我已經跟不只一個朋友說過『我需要一個互助會，支持那些依然試圖和家人談政治的人！』」。不過，

她口中的「談政治」指的是把自己觀點強加在沒有意願接受的聽眾上。唉，她與那些像她一樣的人真正需要的團體──「政治狂人匿名戒除會」還不存在。否則她會在自介時說：「我是溫蒂，我無法克制自己，總是要勸婆婆改變政治立場。」然後獲得入會資格。

溫蒂的婆婆無論如何都不想為了這件事吵架，她並不想向別人表達自己的政治觀點。媳婦總是找她理論，她只想避開，卻沒有用。溫蒂企圖要改變婆婆的思想，婆婆的態度反而會讓溫蒂受挫，更可能破壞婆媳關係。溫蒂堅稱只是想要「讓婆婆理解」自己的立場，並了解為什麼婆婆會有那些觀點。但從溫蒂痛苦、憤怒的反應可以看出，她的目的遠比她所承認的更有侵略性，更會造成衝突。最後情況失控，溫蒂還在十歲兒子的面前跟婆婆「討論」起來：「我問婆婆，川普選上後，她的感覺如何，然後她說『我感覺平靜多了』。我立刻感覺熱血沸騰，我們談了一個半小時，兒子變得很不安，因為我們越講越大聲，口氣比平常講話衝。所以現在我都用傳訊息的方式和她談，雖然我知道這不是最好的辦法。」

不管是溝通上的阻礙或關係中的裂縫，溫蒂都受不了。在她心裡，親密感、美德跟相似的政治觀，三者缺一不可。因此，雖然她打從心底欽慕、在情感上及其他方面都依賴婆婆，但與婆婆政治立場不合，讓她感到很痛苦。談到自己的母親，溫蒂坦白承認：「她和我政治立場完全相同，但對我的人生從沒有什麼幫助，但婆婆卻一直都在我身邊，事事關心我。」她又說：「為什麼政治重要到我覺得必須賭上我們的感情？」她得到一絲頓悟。

我們強迫別人愛自己，或是贊同自己，但兩種目的都註定要失敗，最終造成嚴重的傷害。事實上，比起追求無回應的愛情，接受政治分歧還算實際的目標。就算對方投給另一黨，你們彼此還是能擁有親密關係；就算今天都投給同一個人，也總會在其他重要的事情上意見不合，且你也控制不了。人生無可避免的是，親密關係總會有侷限，彼此在政治或其他重要領域抱持根本不同的觀點，但我們可以與此現實共存。

最終問題不在於投給誰或支持哪一派，解決方法也不包括學習必要的辯論技巧、加強論點的說服力，或是改變、扳倒對方的思想。真正的問題是，我們以為，只有每件事情都意見相同，才有可能出現親密感。這類頑固的偏執想法充分顯示出，愛的本質、人際關係的底蘊與不滿，以及希望的本質都被嚴重扭曲了。

溫蒂要如何脫離她的困境呢？她得用不同的態度面對自己與婆婆的差異，並放心接受，彼此的立場不會動搖，但關係也不會毀滅。在這樣的案例當中，她需要改變的是如何看待彼此意見不同，她得考量婆婆的價值觀以及個性，理解她的觀點，並且承認兩人的看法不可能每次都一模一樣，因為人生背景並不相同。

包括政治多樣性在內，許多事情都能顯示出，無論是伴侶、親人或朋友，他們都是獨立的人，有自己獨特的思維及情感，就與你自己的屬性一樣堅固且難以動搖。人與人之間的各種相異處會一直存在，若要堅持改變，便將招致災難。幸好，人跟人的思想不可能同步，也沒有這個必要。當你放棄改變對方，懂得欣賞對方的特質，明白親密關係的侷限性，承認造成衝突你也有份，並且欣然接受對方的妥協，你們之間才會有真正的交流。這些事情充滿挑戰，但若能做到，不僅感情能更長久，你們也會越來越欣賞彼此，關係甚至會超越一開始就立場相同的伴侶、親戚、姻親或朋友。