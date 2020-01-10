　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

決戰2020／韓國瑜主打清廉、經濟、青年牌　5大政見一次看

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲▼高雄市長韓國瑜於「圓桌論壇」發言。（圖／記者林敬旻攝）

▲國民黨總統候選人韓國瑜。（資料照／記者林敬旻攝）

記者楊蕓／台北報導

2020總統大選11日即將登場，《ETtoday新聞雲》統整國民黨總統候選人韓國瑜自宣布參選以來，提出的5大重要政見，包括：恢復調查高官貪污的「特偵組」、結合主權和經濟的「中華民國主權基金」、送大學生出國交換一年、台中和高雄試辦自貿區以及調整「一例一休」政策。

1. 恢復特偵組

韓國瑜在第一場政見會中直指，民進黨廢特偵組是「為貪官污吏開一路綠燈」，使得「貪官污吏充斥整個政府，還有肥貓」因此，他宣布只要當選總統，會立刻成立特偵組，馬上啟動調查包括前瞻基礎建設經費8千800億、風力發電2兆，還有高雄負債3千300億。此外，韓國瑜也拜託特偵組「像X光一樣嚴密檢查我」，若他貪汙「不要假釋，關我關到死」、「如果貪汙！一天給我一碗飯就好！」

2. 成立中華民國主權基金

在經濟政見部分，韓國瑜在第二場政見會中，主張成立中華民國主權基金。他表示，目前30個政府成立5個主權基金，盼用10兆的規模創建一個中華民國主權基金，像新加坡、馬來西亞、阿布達比等做全球的產業佈局，同時拉動台灣內部產業。

3. 送大學生出國交換一年

為了有計畫地推動年輕人與國際接軌，韓國瑜在第二場政見會中拋出「滿天星計畫」，其中提到了只要大學生、碩士班、博士班學生申請到國外的大學卻沒有經費，政府幫忙把錢找出來，讓他出國進修一年，「我預估這個計畫一年大概花四百億左右，我也預估，會有很多企業、善心人士來支持這項計畫，因為他看到整個台灣在欣欣向榮、在培養人才，會願意捐款。」

根據韓國瑜辦公室表示，韓國瑜的青年政策主要包含3大主張：1.送交換生出國、2.學貸免息、3.畢業沒工作可延還學貸。若以一年有24萬大學生、8萬碩士生計算，共32萬年輕人受惠。

▲▼韓國瑜在晚會尾聲，11萬粉絲鼓吹下，親吻愛妻李佳芬。（圖／記者宋德威攝，下同）

▲國民黨總統候選人韓國瑜。（資料照）

4. 台中、高雄試辦自貿區

韓國瑜主張設立自由經濟貿易區，先在台中、高雄試辦，以前店後廠的概念，大幅鬆綁現行法令，讓人才、金融、醫療、教育大幅開放。

此外，韓國瑜表示，將創造「政府、銀行、中小企業及勞工」的正向循環、續簽ECFA，台灣中小企業佔95%，在中美貿易大戰及東南亞關稅成形、ECFA即將到期的大環境下，中小企業非常害怕，因此，政府要支持銀行、銀行要支持中小企業、中小企業支持勞工，形成一個正向循環。

韓國瑜強調，要使中小企業老闆不用害怕能支持自己的勞工，因此在促進勞工保障部分，承諾放無薪假勞工實領60%基本薪資，以養家活口，銀行則發揮角色支持中小企業，政府來做後盾。

5. 調整「一例一休」政策

韓國瑜在第三場政見會主張，未來要建立「庶民經濟服務團」、調整「一例一休」、「國營事業用人唯才、絕不酬庸」。

韓國瑜表示，台灣現在經濟不景氣，2019年有將近4萬間公司倒閉，除了希望無薪假保障60%薪資外，也希望未來補助「青年朋友自提退休金」，來保障年輕勞工的未來。他也承諾，當選後一定用人唯才、專業分工，不塞大肥貓來壓榨國營事業。至於農漁業的共同問題就是深怕找不到好通路，未來他也將會帶頭領軍找訂單。

其他人也看了這些...

 懶人包／2020大選投票必知5件事　一張圖秒懂「有效票」跟廢票

ET快訊
單男夜市點魚蛋「跟女同學一樣辣」　下秒誠實回答惹怒對方
快訊／美眾院火速通過「戰爭權力決議」　限制川普對伊朗動用武力
童星淪詐欺通緝犯「偷超商飯糰度日」　知情人士曝：他隔代教養
楊秋興表態力挺蔡英文連任　列5理由反韓「接續罷免高雄市長」
「Her」會員獨享2件88折！生活必備用品加碼送3%購物金
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

3次突襲讓柯文哲陣營炸鍋　民眾黨選前之夜不邀郭台銘　

選前之夜聚「眾」不怕沒大咖　柯文哲催票台灣重開機

蔡正元涉王立強案爆「核彈級悲劇」　專家：對台體系幾乎崩掉

柯文哲搶第三大黨！民眾黨行旅廣場辦選前之夜號召萬人上街

1/11投票日零時起在社群媒體禁做這些事　中選會提醒：違者最高罰500萬元

首投族看過來！不知道投票所在哪？　手機掃一下立刻搜

倒數1天追英文／回防雙北衝刺　蔡英文選前之夜凱道大造勢合體賴清德

決戰2020／韓國瑜主打清廉、經濟、青年牌　5大政見一次看

凱道造勢後韓國瑜臉書感性吐922字　連說3次「謝謝今晚的每個你」

挺小英站出來！蔡英文選前夜台北、新北、台中、高雄大造勢「出席大咖一次看」

2倍驚喜！她懷雙胞胎苦瞞10個月 親友見孩全傻眼：為什麼是兩個

鄧紫棋邊吃火鍋邊唱《來自天堂的魔鬼》　「嘴巴塞滿食物」根本沒影響！

宣布破百萬人！怒轟民進黨金光黨　韓國瑜激喊：不信邪惡會戰勝光明

實測發票「繞貓頭」3圈中獎　釣出一堆中獎貓奴：真有用！

與男友分手...2人再次談話+擁抱　她製回憶影片：謝謝你5年的陪伴

「肥嫩海參」脂肪厚到子彈打不穿　前滾翻萌翻網友：靈活的小胖貓

生命勇士宣告「癌末都要投票」　1分半影片自白！網：活久一點

澳洲2少年猛闖火海搶救無尾熊　燒焦的小生命疲憊癱軟在駕駛座

心疼韓粉被汙衊「不理性、無腦」　李佳芬：信韓1次也不要被蔡騙2次

亞太桌球錦標馬國選手心臟突停止台醫師選手神救援 緊急救一命

3次突襲讓柯文哲陣營炸鍋　民眾黨選前之夜不邀郭台銘　

選前之夜聚「眾」不怕沒大咖　柯文哲催票台灣重開機

蔡正元涉王立強案爆「核彈級悲劇」　專家：對台體系幾乎崩掉

柯文哲搶第三大黨！民眾黨行旅廣場辦選前之夜號召萬人上街

1/11投票日零時起在社群媒體禁做這些事　中選會提醒：違者最高罰500萬元

首投族看過來！不知道投票所在哪？　手機掃一下立刻搜

倒數1天追英文／回防雙北衝刺　蔡英文選前之夜凱道大造勢合體賴清德

決戰2020／韓國瑜主打清廉、經濟、青年牌　5大政見一次看

凱道造勢後韓國瑜臉書感性吐922字　連說3次「謝謝今晚的每個你」

挺小英站出來！蔡英文選前夜台北、新北、台中、高雄大造勢「出席大咖一次看」

3次突襲讓柯文哲陣營炸鍋　民眾黨選前之夜不邀郭台銘　

日本獵奇小魚乾USB引發熱議！用魚腦來當記憶體　越多隻容量越大

台南女網拍帳號被盜賣禁藥　盜用者傳訊嗆抓不到：妳的評價好

小勞勃道尼曝《杜立德》最愛動物：我的Uber　網敲碗「居然不是湯姆霍蘭德」

學測社會注意時事　性別平等、外交、少子化議題有機會入題

美眾院火速通過「戰爭權力決議」　限制川普對伊朗動用武力

SBL／不怕台啤好手排擠效應　黃泓瀚：只有奪冠才是真的

童星淪詐欺通緝犯「偷超商飯糰度日」　知情人士曝：他隔代教養

選前之夜聚「眾」不怕沒大咖　柯文哲催票台灣重開機

SBL／台啤輕鬆打狠宰裕隆　上半季封王魔術數字剩M2

有禮貌小偷？50歲大叔裸體闖民宅 煮泡麵+玩平板...不偷錢還幫關燈

政治熱門新聞

凱道破100萬人　網打臉：台北能住1億人？

凱道70萬人韓粉感動穩了！鄉民崩潰

楊秋興表態挺蔡英文　5理由反韓

獨／王立強、陸商、蔡正元4張對話截圖曝光

陳菊126秒影片逼哭網友：這張選票決定台灣的未來

「穆罕默德是文盲」韓：不會有第三次世界大戰

韓國瑜凱道造勢！長髮正妹曝「挺韓3大原因」

成人網站力挺民進黨：支持蔡英文

韓國瑜造勢宣布突破80萬人　沈玉琳：凱道寫歷史！

苦勸大學兒　挺韓爸寫1460字長文

蔡英文發動「3:14臉書行動」：作伙來做小英的後盾

媽熬夜寫家書　哭了整夜求投韓

「分裂投票對民進黨大傷！」綠營憂青年不投票：別讓開票後欲哭無淚

專家：蔡正元爆核彈級悲劇　對台體系幾乎崩掉

更多熱門

相關新聞

韓臉書PO文連說3次：謝謝今晚每個你

韓臉書PO文連說3次：謝謝今晚每個你

國民黨總統候選人韓國瑜9日在凱道舉辦造勢活動，就在晚會結束一個多小時後，他隨即在臉書PO出922字的長文，感謝韓粉熱情力挺，「謝謝今天晚上的每一個你，祈禱1月11日我們能一起敲響『台灣安全、人民有錢』的希望鐘聲，讓中華民國再次歡鑼喜鼓、響亮世界。」

挺小英站出來！蔡英文選前夜台北、新北、台中、高雄大造勢「流程一次看」

挺小英站出來！蔡英文選前夜台北、新北、台中、高雄大造勢「流程一次看」

楊秋興表態挺蔡英文　5理由反韓

楊秋興表態挺蔡英文　5理由反韓

「穆罕默德是文盲」韓：不會有第三次世界大戰

「穆罕默德是文盲」韓：不會有第三次世界大戰

翻轉艱困「深藍」大文山！張銘祐喊話支持者：只差你一票

翻轉艱困「深藍」大文山！張銘祐喊話支持者：只差你一票

關鍵字：

韓國瑜2020大選2020大選韓國瑜

讀者迴響

發燒話題

即時開票 澳洲大火 反送中 金球獎 黑鷹失事 王令麟 遠航停飛 高以翔 謝和弦 韓國瑜 尹衍樑 眼霜 總統大選 唇筆 黃寶慧 地震 波特王 香港 石虎 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 柯文哲 柯P 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 黃瀞瑩 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 黃寶慧 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

台大女擋門口拒借廁所　韓粉嗆：妳機Ｘ

2020鼠年運勢大公開：這6生肖最「衰尾」

杜汶澤46秒投票片問台灣「你知道你幸福嗎？」12萬人淚崩

凱道破100萬人　網打臉：台北能住1億人？

10歲童藏起落架　-50°C缺氧凍死

凱道70萬人韓粉感動穩了！鄉民崩潰

一夜降8°C夏→冬！高山可能降雪

哈利梅根引退　英王室：形同宣戰

獨／扣嫂流產！驗孕日期曝光...39天後失去小孩

楊秋興表態挺蔡英文　5理由反韓

約女同學逛夜市　他點魚蛋秒惹怒對方

獨／Keanna流產　謝和弦收砲火盼好聚好散

獨／王立強、陸商、蔡正元4張對話截圖曝光

Keanna宣戰莉婭揭「小三奪愛SOP」！重傷後斷髮模樣曝

Joy承認患體化症！「心理情緒問題」導致生病

更多

最夯影音

更多
2倍驚喜！她懷雙胞胎苦瞞10個月 親友見孩全傻眼：為什麼是兩個

2倍驚喜！她懷雙胞胎苦瞞10個月 親友見孩全傻眼：為什麼是兩個
鄧紫棋邊吃火鍋邊唱《來自天堂的魔鬼》　「嘴巴塞滿食物」根本沒影響！

鄧紫棋邊吃火鍋邊唱《來自天堂的魔鬼》　「嘴巴塞滿食物」根本沒影響！

宣布破百萬人！怒轟民進黨金光黨　韓國瑜激喊：不信邪惡會戰勝光明

宣布破百萬人！怒轟民進黨金光黨　韓國瑜激喊：不信邪惡會戰勝光明

實測發票「繞貓頭」3圈中獎　釣出一堆中獎貓奴：真有用！

實測發票「繞貓頭」3圈中獎　釣出一堆中獎貓奴：真有用！

與男友分手...2人再次談話+擁抱　她製回憶影片：謝謝你5年的陪伴

與男友分手...2人再次談話+擁抱　她製回憶影片：謝謝你5年的陪伴

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

大選最新局勢在這裡

大選最新局勢在這裡

蔡韓宋問鼎總統就定位，650人目標鎖定113席立委寶座，1.11決戰日ET陪你看到最後！

聲林之王2官方貼圖開賣了！

聲林之王2官方貼圖開賣了！

用你喜歡的選手貼圖讓聊天更有趣！

演員片場生存秀《演技派》

演員片場生存秀《演技派》

延禧攻略于正頂級製作，每周六22點鎖定ETtoday播吧，誰能成為最佳演技派？

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面