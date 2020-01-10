決戰2020／韓國瑜主打清廉、經濟、青年牌　5大政見一次看

▲國民黨總統候選人韓國瑜。（資料照／記者林敬旻攝）

記者楊蕓／台北報導

2020總統大選11日即將登場，《ETtoday新聞雲》統整國民黨總統候選人韓國瑜自宣布參選以來，提出的5大重要政見，包括：恢復調查高官貪污的「特偵組」、結合主權和經濟的「中華民國主權基金」、送大學生出國交換一年、台中和高雄試辦自貿區以及調整「一例一休」政策。

1. 恢復特偵組

韓國瑜在第一場政見會中直指，民進黨廢特偵組是「為貪官污吏開一路綠燈」，使得「貪官污吏充斥整個政府，還有肥貓」因此，他宣布只要當選總統，會立刻成立特偵組，馬上啟動調查包括前瞻基礎建設經費8千800億、風力發電2兆，還有高雄負債3千300億。此外，韓國瑜也拜託特偵組「像X光一樣嚴密檢查我」，若他貪汙「不要假釋，關我關到死」、「如果貪汙！一天給我一碗飯就好！」

2. 成立中華民國主權基金

在經濟政見部分，韓國瑜在第二場政見會中，主張成立中華民國主權基金。他表示，目前30個政府成立5個主權基金，盼用10兆的規模創建一個中華民國主權基金，像新加坡、馬來西亞、阿布達比等做全球的產業佈局，同時拉動台灣內部產業。

3. 送大學生出國交換一年

為了有計畫地推動年輕人與國際接軌，韓國瑜在第二場政見會中拋出「滿天星計畫」，其中提到了只要大學生、碩士班、博士班學生申請到國外的大學卻沒有經費，政府幫忙把錢找出來，讓他出國進修一年，「我預估這個計畫一年大概花四百億左右，我也預估，會有很多企業、善心人士來支持這項計畫，因為他看到整個台灣在欣欣向榮、在培養人才，會願意捐款。」

根據韓國瑜辦公室表示，韓國瑜的青年政策主要包含3大主張：1.送交換生出國、2.學貸免息、3.畢業沒工作可延還學貸。若以一年有24萬大學生、8萬碩士生計算，共32萬年輕人受惠。

▲國民黨總統候選人韓國瑜。（資料照）

4. 台中、高雄試辦自貿區

韓國瑜主張設立自由經濟貿易區，先在台中、高雄試辦，以前店後廠的概念，大幅鬆綁現行法令，讓人才、金融、醫療、教育大幅開放。

此外，韓國瑜表示，將創造「政府、銀行、中小企業及勞工」的正向循環、續簽ECFA，台灣中小企業佔95%，在中美貿易大戰及東南亞關稅成形、ECFA即將到期的大環境下，中小企業非常害怕，因此，政府要支持銀行、銀行要支持中小企業、中小企業支持勞工，形成一個正向循環。

韓國瑜強調，要使中小企業老闆不用害怕能支持自己的勞工，因此在促進勞工保障部分，承諾放無薪假勞工實領60%基本薪資，以養家活口，銀行則發揮角色支持中小企業，政府來做後盾。

5. 調整「一例一休」政策

韓國瑜在第三場政見會主張，未來要建立「庶民經濟服務團」、調整「一例一休」、「國營事業用人唯才、絕不酬庸」。

韓國瑜表示，台灣現在經濟不景氣，2019年有將近4萬間公司倒閉，除了希望無薪假保障60%薪資外，也希望未來補助「青年朋友自提退休金」，來保障年輕勞工的未來。他也承諾，當選後一定用人唯才、專業分工，不塞大肥貓來壓榨國營事業。至於農漁業的共同問題就是深怕找不到好通路，未來他也將會帶頭領軍找訂單。

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