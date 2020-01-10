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瘋電影／鋒迴路轉　沒有一場廢戲每一句話都是線索

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文／賴賴

▲▼鋒迴路轉。（圖／imdb）

瘋言瘋語：

很厲害的劇本，從前面看到中間，不斷猜想兇手是誰，卻在電影中途有了轉折，劇本轉折中有高潮，而個個擊破讓你猜不到，不劇透，喜歡推理片的肯定會喜歡這部，他有很厲害的人性思考，我們大多看的都是日本韓國的推理，這部電影果然不同於亞洲口味，好看。

卡司非常強大，一大堆好久不見的知名好萊塢聚在一起，光是卡司費就很驚人了吧，所以可以想見這片的劇本有一定的回收能力，才敢砸如此重金在這種小本推理片型上，也因為這些卡司，才能夠把觀眾號召進電影院，光就單一場景的豪門室內裝潢，就超有創意和氣派，看這片的美術很過癮，和韓國日本視覺感就是不同，就連場景都很有戲。


 片　　名：鋒迴路轉
英文名稱：Knives Out
類　　型：劇情、犯罪、懸疑/驚悚、喜劇
上映日期：2019-11-28
片　　長：02時10分
導　　演：萊恩強森(Rian Johnson)
演　　員：克里斯伊凡(Chris Evans) 、 丹尼爾克雷格(Daniel Craig) 、 安娜德哈瑪絲(Ana de Armas) 、 凱薩琳蘭福德(Katherine Langford) 、 潔美李寇蒂斯(Jamie Lee Curtis) 、 東妮克莉蒂(Toni Collette) 、 法蘭克歐茲(Frank Oz) 、 麥可夏儂(Michael Shannon) 、 克里斯多夫柏麥(Christopher Plummer) 、 凱斯史坦費爾德(Lakeith Stanfield) 、 芮琪琳達馮(Riki Lindhome)
國　　家：英國
語　　言：英語
發行公司：車庫娛樂


劇情大綱

知名犯罪小說作家（克里斯多夫普拉瑪 飾）在慶祝85歲大壽後，被發現死於自己的豪宅內，一名偵探（丹尼爾克雷格 飾）將對家族成員一一展開調查，解決這場錯綜複雜的謀殺疑雲。

▲▼鋒迴路轉。（圖／imdb）

▲奶奶女兒孫女，到底誰是兇手?

▲▼鋒迴路轉。（圖／imdb）

▲明明是一場生日派對，怎會變成兇殺之夜?

▲▼鋒迴路轉。（圖／imdb）

▲偵探找到蛛絲馬跡。

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