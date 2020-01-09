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澳洲要殺1萬頭「找水駱駝」！索馬利亞人狂喊：可以送我們　古老習俗曝光

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記者趙蔡州／綜合報導

澳洲大火自2019年9月延燒至今，已造成25人及近5億隻動物死亡，當局為了減少水源消耗、減少溫室氣體排放， 8日宣布開始為期5天「射殺1萬頭駱駝」行動，消息傳出後立刻引發各國討論。對此就有索馬利亞人表示，希望澳洲停止射殺駱駝的行為，「如果數量太多，你可以送給我們。」

綜合外媒報導，澳洲相關部門會出動數架直升機，8日起會連續5天進行射殺行動，近距離射殺的駱駝屍體將焚燒或掩埋，其餘的屍體則會留在原地。相關部門成員貝克（Marita Baker）表示，燥熱的天氣讓大家都很難受，駱駝會衝破民眾的籬笆入侵找水喝，而且駱駝的數量也已經失控，進而威脅到民眾生活安全。

駱駝。（圖／CC0圖庫／Pixabay）

▲駱駝在索馬利亞有僅次於人類的地位，一個人擁有的駱駝數量多寡，更是衡量一個人社會地位的標準。（圖／翻攝自免費圖庫Pixabay）

消息曝光後，許多人對於駱駝的遭遇相當不捨，甚至有索馬利亞網友希望澳洲能把駱駝送給他們，駱駝在當地有僅次於人類的地位，一個人擁有的駱駝數量多寡，更是衡量一個人社會地位的標準。索馬利亞駱駝牧人協會主席慕斯塔菲（Mustafe Cali Deeq）表示，澳洲不應該大規模撲殺駱駝，而是把牠們送回最初的棲息地。

索馬利亞人認為，澳洲境內的駱駝是19世紀英國殖民時期，英國人從索馬利亞帶到澳洲繁殖的，因此他們才希望澳洲可以把駱駝歸還。實際上駱駝確實不是澳洲的原生動物，而是殖民者從印度、阿富汗、中東及非洲等地帶到澳洲的，其中也包含索馬利亞。

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