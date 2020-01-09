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女王耶誕節忽略他？照片揭「王室超不友善」　哈利梅根決心放飛自我

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▲▼英國哈利王子和夫人梅根。（圖／路透）

▲英國哈利王子和夫人梅根2018年訪問澳洲昆士蘭。（圖／路透）

記者王致凱／綜合報導

英國哈利王子與妻子梅根8日突然宣布退出「高級」王室成員行列，消息震驚外界，行為被形容「等同對皇室宣戰」。英國媒體發現，白金漢宮去年12月耶誕繼新年假期期間，王室發布照片中唯獨哈利與梅根一家缺席，明顯已經將他排除在外。

哈利、梅根夫婦突然宣布退出高級王室成員，據悉事情並未知會白金漢宮，另王室也深感錯愕。不過有英國媒體發現，早在英國女王伊莉莎白二世去年耶誕節發表耶誕賀詞時，似乎就能嗅出一絲微妙氣氛。

▼伊莉莎白二世發表耶誕節談話，桌面上唯獨不見哈利王子一家照片。（圖／翻攝自YouTube／The Royal Family Channel）

▲▼英國女王伊麗莎白二世耶誕節談話（圖／翻攝自YouTube／The Royal Family Channel）

女王發言時，一旁桌面擺放著王夫菲利普親王、查爾斯王儲夫婦、威廉王子一家，以及女王父親喬治六世國王的相片，唯獨缺了哈利和梅根一家人的合照，似乎刻意將哈利排除在外。另外，去年12月21日，白金漢宮也曾發布女王、查爾斯王儲、威廉王子和喬治小王子準備耶誕布丁的合照，照片中除了女王外，3人正好是英國王位繼承前3順位，亦即英國未來可能的3任國王。

▼英國女王伊莉莎白二世、查爾斯王儲、威廉王子和喬治小王子共同準備耶誕布丁。（圖／路透）

▲▼英國女王伊莉莎白二世、查爾斯王儲、威廉王子和喬治小王子耶誕節準備耶誕布丁。（圖／路透）

新年過後，白金漢宮又發表另一組照片，只見女王和查爾斯王儲、威廉王子、喬治小王子站在一起，同樣也僅有王位繼承人的直系血脈入鏡，似乎是刻意凸顯王位繼承順位，並將哈利排除在外。哈利王子或許認為，既然王室明顯將焦點放在未來繼承人上，自己乾脆主動宣布退出。

根據定義，王室「高級成員」是指代表王室履行職責和義務的王室成員，但沒有確切官方名單。高級王室成員通常是指君主本人、君主配偶、君主子女及其配偶，以及繼承人和繼承人子女、配偶。

▼伊莉莎白二世女王、查爾斯王儲、威廉王子、喬治小王子新年合照，似乎刻意對外界強化繼承者印象。（圖／路透）

▲▼英國女王伊莉莎白二世、查爾斯王儲、威廉王子、喬治小王子新年合照。（圖／路透）

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