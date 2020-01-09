美國拒絕他庇護申請…墨西哥男橋上絕望　邊境官員面前自刎亡

▲墨西哥男入境美國被拒絕後，美墨邊境前自刎亡。（圖／路透）



記者王致凱／綜合報導

美國德州附近美墨邊境8日傳出移民悲劇。一名向美國尋求庇護的墨西哥男子，遭美國移民官員拒絕入境後，竟隨即在跨越格蘭河（Rio Grande）的邊境大橋上引刀自刎，當場死亡。

路透社報導，兩名墨西哥維安官員私下透露，事發在當地時間下午5時許，該名男子遭美方移民官拒絕其庇護申請後，在墨西哥邊境城市雷諾薩（Reynosa）與德州法爾（Pharr）的法爾－雷諾薩大橋上取出預藏尖刀自刎，距離美墨邊境線僅數公尺遠。

一名消息人士向路透社展示一段畫質模糊的影片，顯示該名男子身穿藍色上衣，在大橋上舉手伸向頸部。根據消息人士分享的照片，隨後該名男子就倒臥在血泊中。據悉，該名男子年約30多歲，但上不清楚他為何尋短。美國海關暨邊境保護局（CBP）並未發表任何聲明。

墨西哥塔毛利帕斯州檢察官表示，目前已經著手調查男子死亡事件。報導提到，由於墨西哥毒梟橫行，許多墨西哥民眾感到生命財產受到威脅，因此湧向美墨邊境尋求庇護；美國總統川普上台後則強化邊境管理，並且將減少非法移民數量視為政府第一要務。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您，請給自己機會：

自殺防治諮詢安心專線：1925；生命線協談專線：1995

►「2020愛妳愛妳」～超殺IG討論爆款來了！