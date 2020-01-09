小七、星巴克進駐台泥DAKA　台泥董事長張安平揭與統一董座溝通秘辛

▲ 台泥董事長張安平。（圖／記者李瑞瑾攝）

記者李瑞瑾／花蓮報導

台泥在花蓮打造的開放生態循環工廠「台泥DAKA」今（9）日正式開幕，園區中除了有太陽能發電裝置藝術和平花、百鳳園以及音樂噴泉之外，最大亮點就是三座由倉庫改造的建物，進駐7-ELEVEN、星巴克與原住民市集，台泥董事長張安平也談到了與統一企業董事長羅智先洽談合作的過程。

張安平表示，打造開放生態循環工廠是要跟人家介紹台泥在做這件事情，「不要以為這投資很小、這投資不小，出乎很多人想像」。他直言，這是要讓地方知道台泥是做真的、不是做假的。

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張安平表示，當初在規劃DAKA園區的時候，第一時間就想到了統一集團，也親自去找了羅智先溝通，並且很快地就達成了合作協議。「我很感激羅董事長一句話就同意，沒有7-ELEVEN、星巴克，很多東西做不出來。」

▲ 台泥DAKA中的7-ELEVEN、星巴克門市。（圖／記者李瑞瑾攝）

談到與羅智先洽談的過程，張安平回憶，「我也是專門去拜訪他，我就直接跟他講，我說這世界循環經濟是必然、非走的，我台泥做這個不賺一毛錢，投資我們全部投，但要跟很多社會大眾做構通，因為他們不清楚，統一企業願不願意跟我們一起來做這溝通。」

張安平說，「10分鐘不到他就說YES」，並指出，「你可以看的出來，他們不是散散搞搞的，他們7-ELEVEN也是旗艦店作法、一個混合店的概念。」實際參觀超商內部，除了有小七超商必備的產品之外，也有康是美開架產品，以及博客來排行榜等較特別的設計。

除了7-ELEVEN、星巴克之外，園區內也有特別為當地原住民設計的市集區，張安平指出，這些都是地方上的特色產品，而台泥有開課教他們怎麼擺桌、做菜、怎麼做生意，很願意跟他們分享。

▲ DAKA市集裡面有許多原住民特色攤販。（圖／記者李瑞瑾攝）

當時招商的時候，也有村民問張安平，「你怎麼保證我成功？」張安平則回應道，「我不能保證你成功，唯一保證你成功就是靠你自己、要多用力。如果要我保證成功的話，我勸你不要來，因為你不會成功的。」他坦言，希望村民都是有心才來做的。

另外，這些廠商的收入也都將捐出給和平國小。超商、星巴克是提撥一部分收入，市集攤商則是每月1000元租金，都是提撥到和平國小基金專戶。「台泥完全不經手任何一毛錢」，張安平認為，因為大部分和平村村民都有小孩在讀書，錢撥到和平國小等於也是回饋給村子裡。