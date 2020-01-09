台塑董座林健男：5年投資58億美元　加速推動海內外投資案

▲台塑董事長林健男。（圖／記者余弦妙攝）

記者余弦妙／台北報導

台塑企業今（9）日舉辦2019年暮年會，也就是尾牙，台塑董事長林健男表示，今年福欣新建冷軋廠將完工投產，為營運增添強勁新動能，並將投資 58 億美元進行全球佈局，加速推動未來5年內完工的投資案。

林健男表示，2019年是充滿變數的一年，受到中美貿易戰影響，全球經濟景氣走緩，導致石化業景氣低迷，本公司及轉投資公司獲利都衰退，但在技術研發及AI應用上的努力有收獲。

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林健男更提到，雖然中美1月15日即將簽署貿易談判第一階段協議，不過，影響經濟前景的不確定因素還有很多，尤其未來三年中國大陸及美國石化產品新產能大量開出，但必須更加審慎應對，逆風中求穩，加緊腳步，繼續秉持 總裁的理念，深化AI及研發，強化企業經營體質，以提升市場競爭力。

此外，林健男也宣布，去年在大家努力之下，美國德州新建OL-3及HDPE廠已順利運轉，今年福欣新建冷軋廠，也將完工投產，加上台南沙崙染敏電池試產成功，可為未來營運，增添新的成長動能。

同時，林健男宣布，預計投資58億美元，全球布局，加速推動未來五年內完工的投資案，包含中國大陸寧波PDH廠、美國德州PP廠、PDH及PVC/碱氯擴建案、高雄洲際二期石化專區、仁武複材中心、染敏電池量產工廠，以及台塑大金三期擴建等。

