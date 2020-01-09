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中小企業放款去年前11月破3500億元　全年有望創5年新高

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▲▼金管會。（圖／記者紀佳妘攝）

▲金管會。（圖／記者紀佳妘攝）

記者吳靜君／台北報導

金管會今（9）日發布，本國銀行2019年11月底中小企業放款情形，至11月底中小企業放款餘額達到6兆7947億元，較11月底增加了495.03億元，去年前11月新增放款金額為3567億元，去年全年有望創5年來新高紀錄。

金管會表示，去年的目標是2700億元，前11月的3567億元，已經達到132%。金管會官員表示，近5年以來，只有2017年的新增放款為3670億元（全年），但是去年已經達到3567億元，有機會突破2017年，達到近5年新高紀錄。

請繼續往下閱讀...

根據統計資料，去年放款最多的銀行為土銀新增592億；其次是合庫328億元，國泰世華銀居第3為319億元；但是相對來說，台中商銀則是減少88億元，衰退最多；其次是星展銀行減少48億元；遠銀則是減少45億元。

至去年11月底止，中小企業放款占全體企業放款餘額比率為61.74%，占民營企業放款餘額比率為64.48%，分別較11月底增加0.2個百分點和0.12個百分點。

另外，中小企業放款的逾期放款比率為0.36%，較10月下降0.03個百分點。

金管會分析，去年銀行對中小企業放款增加的因素來自於銀行的徵信作業愈趨成熟，以及中小企業信保基金的保證等；加上政府政策鼓勵銀行增加貸款戶數，去年前11月也增加了3萬5000戶，中小企業者受惠。

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